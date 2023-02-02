Преемник Азара и чемпион мира. В топ-5 дорогих трансферов зимы – 3 сделки «Челси»

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вчера, 22:29

Еще 2 позиции заняли «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Энцо Фернандес – из «Бенфики» в «Челси» (121 млн евро)

Самый ожидаемый и дорогостоящий трансфер этой зимы мог и не состояться – до последнего было непонятно, найдет ли «Челси» такие деньги на чемпиона мира. Изначально о договоренности по переходу сообщалось еще в начале января – но тогда «аристократы» переключились на другие сделки. Клуб вернулся к переговорам с «Бенфикой» уже в конце месяца и попытался снизить сумму, которую запрашивали «орлы».

Однако боссы португальцев потребовали за хавбека сумму компенсации, которая прописана в его контракте. При этом параллельно вести переговоры с самим игроком уже было невозможно – по последним инсайдам, Энцо решил проявить уважение к «Бенфике» и подождать, пока стороны согласуют условия сделки. Руки лондонцев были связаны, им оставалось пойти на выдвинутые условия. Итог – 121 миллион евро за футболиста, который с Лионелем Месси принес сборной Аргентины звание чемпионов мира.

Михаил Мудрик – из «Шахтёра» в «Челси» (70+30 млн евро)

Еще одна сделка под 100 миллионов, в которой принял участие английский гранд. Причем изначально все шло к тому, что украинский вингер продолжит карьеру в «Арсенале». «Канониры» противились требованиям «Шахтёра» — руководство команды хотело выручить от сделки 100 млн евро и приводило в пример трансферы Антони в «Ман Юнайтед» и Грилиша в «Ман Сити».

«Пушкари» стараются тратить деньги более осмысленно, но в этом случае приходилось идти на поводу у «горняков» — Мудрик был главной трансферной целью «Арсенала». И тем обиднее для команды, что на финишной прямой их обогнал наглый сосед. В сделке между «Шахтёром» и «Челси» больше видно желание сделать хуже «Арсеналу», чем усилить проблемную позицию.

При общей сумме отступных в 100 млн евро гарантированно «горняки» получат 70 – еще 30 предусмотрены в виде бонусов. Руководство украинского коллектива подтвердило, что они привязаны к потенциальным победам «синих» в АПЛ и ЛЧ . Также сообщалось, что для выплаты всей суммы Мудрик должен стать обладателем «Золотого мяча».

Энтони Гордон – из «Эвертона» в «Ньюкасл» (45,6 млн евро)

С большим отставанием топ-3 замыкает сделка «Ньюкасла» и «Эвертона». «Сороки» обживаются в статусе топ-клуба после прихода богатых владельцев. Непонятно, зачем команде нужен очередной левый вингер – даже без Гордона в распоряжении Эдди Хау остается Аллен Сен-Максимен.

Тем не менее, «Ньюкасл» включился в борьбу за вингера «ирисок» в конце января – изначально сообщалось, что на футболиста также претендует «Челси», но после подписания Мудрика необходимость покупки Энтони отпала. Боссы «Эвертона» хотели выручить от сделки 60 миллионов фунтов, но на переговорах сказалась позиция молодого англичанина – узнав об интересе «сорок», он начал пропускать тренировки, дав понять о желании в новую команду.

Переговоры продвигались медленно, «Эвертон» опасался, что представители «Ньюкасла» решат отказаться от трансфера, поэтому решили снизить требования. По данным СМИ , «ириски» получили за Гордона 45,6 миллиона евро.

Коди Гакпо – из ПСВ в «Ливерпуль» (42 млн евро)

А ведь все шло к тому, что форварда сборной Нидерландов подпишет «Манчестер Юнайтед». На руку «мерсисайдцам» сыграла нерасторопность конкурента. МЮ слишком много потратил прошлым летом, поэтому бюджет на зимние трансферы был ограничен. В таких условиях манкунианцы сомневались, стоит ли платить за молодого голландца 55-60 млн евро. Параллельно английский гранд вел кандидатуры Гонсалу Рамуша и Жоау Фелиша – и в итоге «красные дьяволы» решили сэкономить на Коди.

Оперативно в переговоры включился «Ливерпуль» — сообщалось, что руководство «красных» договорилось с ПСВ по Гакпо всего за 48 часов.

Профильный левый вингер успел провести 2 матча за «Ливерпуль» в АПЛ – причем выходил в стартовом составе на острие. Правда забить не удалось. В последствии Юрген Клопп еще найдет для голландца подходящую роль. В центре атаки у клубы достаточно качественных игроков – между собой конкурируют Нуньес и Фирмино. На левом фланге придется бороться за место в старте с Жотой и Диасом. Зато справа есть только Салах – возможно, игровое время Коди будет делить именно с ним.

Бенуа Бадьяшиль – из «Монако» в «Челси» (38 млн евро)

И снова «Челси». И ведь нельзя сказать, что у лондонцев проблемы с центром обороны – только летом они привезли Калиду Кулибали и Уэсли Фофана, а ведь есть еще Трево Чалоба и Тиаго Силва. Судя по концентрации дорогостоящих центрбеков, летом «аристократам» не избежать чистки – кто-то обязательно сядет в запас и этой ролью доволен не будет.

Переговоры по переходу француза из «Монако» продвигались довольно быстро – стороны сошлись на 38 миллионах евро в виде отступных за воспитанника «монегасков». На футболиста также претендовала «Барселона». Проблема состояла в том, что каталонцы из-за финансовых проблем не могли оформить трансфер этой зимой, но хотели сделать это летом, поэтому просили защитника отказаться от «Челси».

Перспектива сомнительная – не факт, что «сине-гранатовые» найдут средства в межсезонье, они долгое время борются с кризисом. В итоге испанский гранд может даже перестать считаться ведущим клубом Европы и отойти на второй план (сейчас «Барса» — мировой бренд с большими проблемами). Тем временем у «Челси» таких проблем нет, к тому же сменился владелец. Выбор был очевиден.