«Челси» подставил Зиеша, «Брайтон» не ограбил «Арсенал». Эти топ-сделки сорвались в последний момент

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сегодня, 00:57

Игроки уже готовились к переезду.

Трансферы оформлены, трансферов больше нет. Окно в Европе закрылось – и некоторые клубы все-таки успели провернуть сделки на финишной прямой (Жоржиньо – в «Арсенале», Забитцер – в МЮ ). А некоторым повезло меньше.

Малком остаётся в «Зените»

Слухи об интересе к бразильскому нападающему со стороны «Пари Сен-Жермен» стали появляться в последние дни января. Французский гранд рассматривал экс-игрока «Барселоны» как второстепенный вариант, приоритетной для боссов клуба считалась кандидатура хавбека «Лиона» Райана Шерки. Поэтому изначально в переговорах с «Зенитом» парижане взяли паузу (попытки забрать Шерки оставили до лета).

Позднее они вернулись к варианту с приобретением Малкома – слухи подтверждал даже главный тренер петербуржцев Сергей Семак:

Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и, если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть.

Но переговоры протекали медленно. Сам нападающий дал согласие на переход. «Зенит», по слухам, настаивал на полноценном трансфере или аренде с обязательным выкупом – причем готов был рассмотреть предложение на сумму не меньше 40 млн евро. У ПСЖ не было возможности согласиться на такие условия из-за проблем с финансовым фэйр-плей – доступным оставался лишь вариант с арендой с необязательной опцией выкупа. Судя по всему, стороны так и не смогли договориться о формате сделки.

«Челси» взбесил Зиеша

Марокканца тоже хотел к себе ПСЖ . К закрытию трансферного окна в борьбе за вингера оставался только французский гранд – в МЮ Хаким переходить не захотел. Стороны обговаривали формат аренды с правом выкупа – успели даже согласовать все детали.

А дальше началась неразбериха с документами. Процесс закрытия сделки тормозился из-за того, что боссы «аристократов» параллельно улаживали детали трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики». Зиеш в это время уже прибыл в Париж, а вечером начал писать Тодду Боэли, умоляя поторопиться с оформлением – по слухам, предлагал заплатить деньги за аренду из своего счета.

«Синие» трижды отправляли в офис французского гранда неверные документы, а отвечающий нормам вариант выслали уже после закрытия трансферного окна. ПСЖ подал апелляцию, но она была отклонена.

В ярости сейчас все, кроме «Челси» — по слухам, парижане больше не собираются иметь никаких дел с английским грандом. Хаким разгневан на свою команду и пока остается в Париже.

Азмуна не получили ни «Зенит», ни «Марсель»

У иранца не пошло в чемпионате Германии. В прошлом сезоне гол и ассист в 9 матчах, в этом – 10 игр Бундеслиги и ни одного результативного действия. По слухам, в переговоры с «Байером» включился «Марсель», но помимо Сердара французский клуб вел еще 2-3 кандидатов.

На случай, если стороны не смогут договориться, Азмун рассматривал возможность возвращения в «Зенит» — сообщалось, что по этому поводу с «сине-бело-голубыми» велись консультации.

Помимо «Зенита», вариант с Сердаром рассматривали селекционеры «Локомотива» и «Сочи» — в их случае речь шла об аренде до окончания сезона.

Возвращение в Россию для иранского нападающего было бы отличным шагом – в Германии он себя не проявил, потенциальным кандидатам на футболиста было бы попросту не за что зацепиться. А в РПЛ более привычная среда.

«Арсенал» взял Жоржиньо вместо Кайседо

Еще одна трансферная баталия разворачивалась в АПЛ за талантливого хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, который пополнил состав «чаек» прошлым летом. Команда не хотела отпускать системообразующего игрока, поэтому была готова начать переговоры лишь в том случае, если за полузащитника предложат как минимум 70 млн фунтов.

В погоню включились «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль». «Аристократы», вероятно, рассматривали 21-летнего эквадорца как альтернативу Энцо Фернандесу. «Мерсисайдцы» никак не усилили центр поля, хотя на этой позиции у клуба основные проблемы.

«Аристократы» начали переговоры с предложения в 73 млн евро, «Брайтон» запросил 85. «Канониры» были готовы выплатить 60 млн – и получили отказ. По всей видимости, затем «синие» сконцентрировались на Фернандесе – «Ливерпуль» мог не согласиться на условия «чаек».

Торги подходили ко все более крупным суммам, Мойсес успел попрощаться с командой и пропустил тренировку. И в этот момент боссы «Арсенала» переключились на Жоржиньо – итальянец в итоге перебрался к «канонирам», а Кайседо остался в «Брайтоне». Лондонские клубы решили поберечь деньги, а «чайки» сумели сохранить важного футболиста – все в плюсе.

Иско не доехал до Берлина

А ведь испанец до сих пор остается в статусе свободного агента. На хавбека вышел берлинский «Унион» — команда сейчас вплотную приблизилась к лидирующей в Бундеслиге «Баварии». Стороны договорились о подписании контракта до 2024 года с опцией продления на еще один сезон.

Уже перед закрытием трансферного окна выяснилось, что Иско провалил медосмотр – это могло сказаться на условиях соглашения. После инсайда об угрозе срыва трансфера спортивный директор немецкого клуба Оливер Рухнерт заявил: