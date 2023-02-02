Переход в команду мечты не всегда идёт на пользу. Нередко трансфер в большой клуб губит карьеру

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сегодня, 00:15

Трансферы последних лет, после которых игроки уже не вернулись на былой уровень.

За полгода в качестве владельца «Челси» Тодд Боэли приобрел в команду 16 футболистов, потратив на них порядка 600 миллионов евро. При такой большой закупке вероятность того, что, как минимум, один игрок провалится, достаточно велика. Вопрос адаптации в новых условиях и сыгранность с новыми партнерами в совокупности с давлением большого клуба может наложить серьезный отпечаток на дальнейшую карьеру некоторых исполнителей. И подобный сценарий в мире футбола не является чем-то новым.

Алексис Санчес. Из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Алексис Санчес уже после ухода из «Манчестер Юнайтед» поделился:

После первой тренировки я многое понял, пришел домой и спросил свою семью и менеджера, не могу ли я разорвать контракт и вернуться в «Арсенал». Что-то в МЮ мне не подходило, но я уже подписал контракт.

Трансферная сага о переходе Санчеса в красную часть Манчестера длилась практически полгода. Летом 2017 года его пытался приобрести в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, но «Арсенал» не был готов расставаться с одним из лучших игроков сезона 16/17. Санчес, в свою очередь, был настроен на уход, ведь тот «Арсенал» не претендовал на трофеи и не имел предпосылок к тому, что в ближайшее время сделает шаг вперед.

К концу лета 2017-го потенциальным переходом Санчеса на «Олд Траффорд» занялся лично Жозе Моуриньо. Узнав об этом, Пеп Гвардиола отказался от дальнейших переговоров по игроку. Причиной послужили сомнения каталонца касательно преданности чилийского нападающего.

В то же время в составе МЮ находился Генрих Мхитарян, который был не нужен главному тренеру команды. Футболист сборной Армении очень часто оставался в роли запасного и был недоволен положением дел, в связи с чем дал свое согласие на переход в «Арсенал». Манкунианцы воспользовались ситуацией и провели обмен Мхитаряна на Санчеса, заодно щедро вознаградив чилийца и его агента.

Алексис провел за «Юнайтед» 45 матчей, забил лишь 5 голов и отдал 9 результативных передач. Из «Манчестера» он отправился в «Интер», где тоже не смог вернуться к роли лидера. Перед текущим сезоном его подобрал французский «Марсель», в котором Санчес все больше походит на себя прежнего, но выйти на мировой уровень уже вряд ли сможет.

Филиппе Коутиньо. Из «Ливерпуля» в «Барселону»

Сага с трансфером Коутиньо, как и в случае с Санчесом, началась летом 2017 года. «Барселона» всегда была мечтой бразильского полузащитника и, как только появилась возможность, Филиппе сразу дал понять, что он хочет уйти. На протяжении августа и первой половины сентября бразилец симулировал травму спины, надеясь, что «Барселоне» удастся убедить мерсисайдцев отпустить одну из главных звезд клуба.

Только спустя полгода, в январе 2018 года, клубам удалось договориться о трансфере Коутиньо. «Сине-гранатовые» оформили переход футболиста за 160 миллионов евро, что сделало Филиппе четвертым в списке самых дорогих игроков в истории футбола.

За первые полсезона в «Барсе» Коутиньо сделал 15 результативных действий за 22 матча, а уже в следующей кампании очень сильно сдал. В итоге бразильца отправили в аренду в мюнхенскую «Баварию», с которой он выиграл Лигу чемпионов, попутно оформив дубль в ворота «Барселоны».

В январе 2021 года Коутиньо снова отправили в аренду. На этот раз в «Астон Виллу» к Стивену Джеррарду, а уже летом бирмингемцы выкупили игрока за 20 миллионов евро. Текущий сезон в «Вилле» у полузащитника тоже не удается, он принял участие в 17 матчах, но не отличился ни голом, ни голевой передачей.

Кепа Аррисабалага. Из «Атлетико» в «Челси»

Когда Тибо Куртуа изъявил желание перейти в стан мадридского «Реала», «Челси» не оставалось ничего, кроме как искать ему замену. Основной кандидатурой долгое время являлся Алиссон Беккер, но бразилец предпочел перейти в «Ливерпуль». Тогда лондонцы обратились к «Атлетику» из Бильбао.

Баски знали о потребностях покупателей и смогли выручить с трансфера Аррисабалаги 80 миллионов евро. Кепа стал самым дорогим голкипером мира, что заставило чувствовать огромное давление. Нельзя сказать, что испанец с ним справился — он показывал далеко не самую стабильную игру, нередко ошибался и нервничал в простых ситуациях.

Спустя всего два года после приобретения Кепы, «Челси» оформил трансфер Эдуара Менди из «Ренна». Неожиданно для многих, он стал безоговорочно первым номером лондонцев, не дав Аррисабалаге ни единого шанса проявить себя.

После прихода Тодда Боэли и Грэма Поттера Кепа вернулся в ворота, но игру, которую ожидают от самого дорогого вратаря в истории, тот все так же не показывает. В последние месяцы участились слухи, что руководство «Челси» уже ищет новую команду для испанца и планирует приобретать летом вратаря «Брентфорда» Райю.

Эден Азар. Из «Челси» в «Реал» Мадрид

История Эдена Азара чем-то схожа с тем, как сложилась карьера Коутиньо. Мечты об испанском гранде, переход за огромную сумму и моментальная потеря в классе. Бельгиец успел стать легендой на «Стэмфорд Бридж». В своем последнем сезоне за лондонцев он принял участие в половине голов команды.

Перейдя в «Реал» за 115 миллионов евро, Азар моментально перестал быть тем игроком, которого ожидали увидеть на «Сантьяго Бернабеу». За время в Мадриде Эден чаще боролся с лишним весом и лечился от травм, хотя в период пребывания в «Челси» пропустил всего лишь 21 матч из-за различного рода повреждений.

Сейчас Азару 31 год. Он завершил карьеру в сборной Бельгии и пытается получить хоть какое-то игровое время в «Реале». За 3 с половиной года нахождения в королевском клубе он принял участие в 73 матчах и отличился 22 результативными действиями.