Безумный «Челси» и скромная Серия А. Победители и проигравшие на рынке

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вчера, 09:09

Особо выделяем «Брайтон».

На европейском трансферном рынке в январе солировала одна команда – «Челси». Лондонцы потратили более 350 миллионов евро на восемь футболистов, включая Энцо Фернандеса (121 млн евро), Мудрика (70 млн евро), Бадьяшиля (37 млн евро) и Мадуеке (35 млн евро). Такой мощный трансферный разряд оставил глубоко в тени всех остальных не только в Англии, но и по всему миру.

«Челси» в конечном счете потратил больше, чем все клубы Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые. Давайте посмотрим, как на эти траты, а также на активность на европейском рынке смотрит известный норвежский специалист Тор-Кристиан Карлсен, бывший спортивный директор «Монако», а теперь колумнист ESPN.

Победители на рынке

«Челси»

Сумасшедшие траты «синих» привели к тому, что кто-то стал насмехаться над Тоддом Боэли, считая, что он сошел с ума. Однако наивно полагать, что опытный бизнесмен, добившийся успеха и наживший седины, вдруг свихнулся и начал творить безумные вещи просто так. Боэли вышел на охоту и решил за одно окно закрыть многие потребности клуба, а заодно насолить конкуренту – «угон» Мудрика у «Арсенала» взорвал не одну сотню фанатских сообществ.

Финальным аккордом стало подписание главной трансферной цели – Фернандеса у «Бенфики». Борьба тоже была горячей. Теперь клуб обеспечил себе прекрасную смесь мастеров и молодых перспективных игроков, которые готовы выходить на новый уровень. Есть еще и совсем на вырост ребята наподобие Андрея Сантоса, которому 18 лет.

При этом не была окончательно решена проблема центра нападения, но «Челси» вложил огромные средства в будущее и смог распределить расходы по необычайно длинным контрактам, что позволит избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Так что можно как угодно относиться к такой наглой экспансии, но боссы «Челси», наверное, довольны собой.

«Брайтон»

Более мелкие клубы решали задачи локальные, но не менее важные. В частности, «Брайтон» вовсю бился за одного футболиста, причем за своего же – Мойсеса Кайседо. Скромному клубу пришлось противостоять «Арсеналу» и «Челси», отбив в итоге предложения в размере около 70 миллионов фунтов. Лондонские топы обхаживали и самого игрока, и его окружение, но сломали свои острые длинные зубы.

Нежелание «Брайтона» идти на компромисс выглядело обнадеживающим для других небольших клубов, которые обычно быстро становятся обескровленными, когда в их рядах появляется кто-то заманчивый для больших акул бизнеса. Вряд ли подобную тактику удержания можно считать универсальной и эффективной для всех, но отметим этот локальный успех «Брайтона», которому один из лучших полузащитников нынешнего сезона пригодится в борьбе за места в зоне еврокубков.

«Бавария»

Мюнхенский клуб в отличие от «Челси» не разбрасывался невероятными деньгами на рынке, но действовал строго и выверенно, закрывая свои насущные потребности. Когда вылетел Нойер, «Бавария» стремительно сориентировалась и получила надежного Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии» всего за 8 миллионов евро.

Подписание Дейли Блинда из «Аякса» в качестве свободного агента расширило возможности мюнхенцев в защите и полузащите – приятное дополнение. А аренда крайнего защитника мирового уровня Жоау Канселу из «Манчестер Сити» с возможностью выкупа за 70 миллионов евро стала одной из самых неожиданных сделок зимы. И тоже может считаться крайне удачной для «Баварии».

«Арсенал»

Позиция «Арсенала» в этой части списка может показаться спорной, ведь «канониры» упустили две главные январские цели: Мудрика бесцеремонно увел «Челси», а Кайседо не менее нагло удержал «Брайтон». Однако есть мнение, что излишне «богатая» закупка посреди сезона могла бы и навредить, столкнуть команду с хрупкого баланса, который позволяет лидировать в Премьер-Лиге.

Артета своей работой в этом сезоне показывает, что команда опирается на коллектив в первую очередь, поэтому расшатывающие громкие покупки могут не пойти на пользу. В то же время точечные усиления клуб провел, вовремя сориентировавшись с покупками Троссарда и Жоржиньо, когда они оказались на рынке. Эти исполнители не будут претендовать на роль лидеров, ломающих сложившуюся структуру, но помогут закрыть проблемные зоны, когда те возникнут ближе к концу сложного сезона.

Проигравшие на рынке

«Эвертон»

Мы привыкли называть «ирисок» в числе тех, кто делает много трат, и все они оказываются сколь безумными, столь и неэффективными. И вот когда команда оказалась на 19-м месте, в зоне вылета, когда закупки могли бы помочь выправить ситуацию, «Эвертон» на рынке себя не проявил. Казалось, что все это время клуб потратил на поиск замены уволенному Фрэнку Лэмпарду, а когда пришел Шон Дайч, времени на усиление под него не осталось.

«Эвертон» пытался закрыть пару сделок в последние часы трансферного окна, но не получилось. Зато одна из главных потерь случилась именно у «ирисок» — они отпустили в «Ньюкасл» Энтони Гордона за 40 миллионов фунтов.

Мойсес Кайседо

Вокруг 21-летнего парня кружили лондонские топовые клубы с большими деньгами, но он вынужден был остаться в «Брайтоне». Конечно, можно придумать романтичную историю о том, как он любит этот скромный клуб, но вряд ли Кайседо мечтал отказать «Арсеналу» или «Челси» с их щедрыми предложениями.

Эквадорец пытался оказывать давление на «Брайтон», чтобы тот его отпустил, но клуб отверг все эмоциональные порывы своего игрока и жесткой рукой удержал полузащитника. Что стало трансферным успехом для клуба, то превратилось в одно из самых сильных разочарований для игрока. С другой стороны, если интерес к нему сохранится до лета, то там уже точно «Брайтон» не справится, да и вряд ли он будет сильно сопротивляться – терять лидера летом это не то же самое, что упустить его по ходу сезона.

«Барселона»

Каталонцев в январе слухи связывали с некоторыми потенциально любопытными приобретениями, однако все вылилось в пшик. Тяжелое финансовое положение «Барселоны» не позволяет ей решительно и смело атаковать вершины трансферных трат. Тут как бы в суде отбить право на продление контрактов своих нынешних игроков.

В то же время вряд ли «Барселона» горела желанием во что бы то ни стало усилиться в январе. Все-таки она лидирует в Ла Лиге, а трансферный азарт можно придержать до лета. Пусть при этом команде и пришлось расстаться этой зимой с Мемфисом Депаем.

Серия А

Год назад «Ювентус» потратил 70 миллионов евро на сербского нападающего Душана Влаховича. А в этом январе вся Серия А потратила 28 миллионов на все приобретения. «Ювентусу» не до трат – он скомпрометирован бухгалтерским скандалом, лишился 15 очков и ведет судебные разбирательства. Другие клубы тоже удерживаются от крупных трат, полагаясь на имеющиеся ресурсы и собственные академии. Для Серии А зимнее трансферное окно словно бы и не открывалось.