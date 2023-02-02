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Павлюченко не исключил возможности сыграть за «Уфу» матч Кубка России

сегодня, 15:07

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил о возможности провести за «Уфу» 1 матч в случае возобновления карьеры.

Решение о возобновлении карьеры пока не принято. Мы вчера провели переговоры с Шамилем Газизовым, сегодня ещё будем разговаривать. Речь идёт об одном матче — выйти в игре на кубок с «Ахматом», помочь «Уфе» пройти дальше. Переговоры есть, и, если всё сложится хорошо, всё может получиться, и можно будет подписать контракт на определенный срок.

Пока разговоры идут об одном матче, а там всё будет зависеть от меня — если всё пойдёт хорошо и я подпишу контракт, проявлю себя в кубковом матче и если тренерский штаб и руководство «Уфы» поймут, что я могу помочь команде, будем садиться и разговаривать о дальнейшем. Пока мы так далеко не забегаем, пока речь только о кубковом матче.

Я форму поддерживаю, а трансферное окно ещё не закрылось. Видите, как получается — я в Турцию приехал, потому что мы с Романом Орещуком открываем футбольное агентство. Мы живём в одном отеле с «Уфой», теперь мы разговариваем о возобновлении карьеры, всё может произойти.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 17:29
А можно я тоже? Думаю я лучше Урунова)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:21
Пусть играет,я только за!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:40
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:14
Больше матча гигант не потянет - просто заснёт
Гость
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