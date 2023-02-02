В «Бешикташе» опровергли слухи о новых переговорах по Баринову

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи отреагировал на слухи о том, что клуб возобновил переговоры по поводу перехода полузащитника Дмитрия Баринова.
Ранее появилась информация о том, что турецкий клуб готов увеличить предложение по игроку.
Не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт.
Уважаемая Администрация! Когда в прошлом году мои 5 аккаунтов были в финале, ваш один админ сказал одно, а другой другое. Ну это по поводу QR-кодов: один сказал что нужны все e-mail-ы, а другой в конце месяца сказал, что все призы с одним QR-кодом. И я все получил с одним QR-ом. Так может быть и сейчас так поступим? Вам и мне будет легче
И еще одна просьба – главная просьба: У меня есть русский друг, который болеет за Арсенал. Я специально выбрал первое место клуб Арсенал, чтобы приз был лучше. Он очень любит читать, попрошу книгу наверное по истории Арсенала. Хотя вам решать.
Уважаемая Администрация! Когда в прошлом году мои 5 аккаунтов были в финале, ваш один админ сказал одно, а другой другое. Ну это по поводу QR-кодов: один сказал что нужны все e-mail-ы, а другой в конце месяца сказал, что все призы с одним QR-кодом. И я все получил с одним QR-ом. Так может быть и сейчас так поступим? Вам и мне будет легче
И еще одна просьба – главная просьба: У меня есть русский друг, который болеет за Арсенал. Я специально выбрал первое место клуб Арсенал, чтобы приз был лучше. Он очень любит читать, попрошу книгу наверное по истории Арсенала. Хотя вам решать.