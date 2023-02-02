В «Бешикташе» опровергли слухи о новых переговорах по Баринову

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сегодня, 12:35

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи отреагировал на слухи о том, что клуб возобновил переговоры по поводу перехода полузащитника .

Ранее появилась информация о том, что турецкий клуб готов увеличить предложение по игроку.