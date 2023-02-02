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В «Бешикташе» опровергли слухи о новых переговорах по Баринову

сегодня, 12:35

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи отреагировал на слухи о том, что клуб возобновил переговоры по поводу перехода полузащитника Дмитрия Баринова.

Ранее появилась информация о том, что турецкий клуб готов увеличить предложение по игроку.

Не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт.

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Namuri
Namuri
сегодня в 12:56
Во-первых, скажу, что мне искренне жаль, что у меня получилось так много выигрывать в январе. Каждый может завести много аккаунтов, но даже этого будет недостаточно, чтобы столько выиграть, если он не умеет предсказывать. Что ж...

Уважаемая Администрация! Когда в прошлом году мои 5 аккаунтов были в финале, ваш один админ сказал одно, а другой другое. Ну это по поводу QR-кодов: один сказал что нужны все e-mail-ы, а другой в конце месяца сказал, что все призы с одним QR-кодом. И я все получил с одним QR-ом. Так может быть и сейчас так поступим? Вам и мне будет легче

И еще одна просьба – главная просьба: У меня есть русский друг, который болеет за Арсенал. Я специально выбрал первое место клуб Арсенал, чтобы приз был лучше. Он очень любит читать, попрошу книгу наверное по истории Арсенала. Хотя вам решать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:42
Тут разве что Локомотив урезал в два раза свои финансовые запросы...
Гость
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