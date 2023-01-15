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«Спартак» дома планирует сыграть с «Реалом» в честь Ильи Цымбаларя

сегодня, 16:26

На домашнем стадионе «Спартака» планируют провести матч с «Реалом» в честь шестикратного чемпиона России в составе «красно-белых» Ильи Цымбаларя. Об этом сообщил сын бывшего футболиста Олег.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года.

Сказали, что сейчас ведём переговоры о ретро-матче, как раз представитель фонда «Реала» присутствует сейчас на турнире. Ведётся работа, сейчас уже отправлено письмо с желаемыми составами, приближёнными к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» на своём поле победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов). Как только получим ответ, то тогда уже сделаем и официальные заявления, начнём работу в этом направлении, составы примерно как в 1998 году, если брать «Реал», то это Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Предраг Миятович, Фернандо Йерро. У «Спартака» тоже приближённый состав к 1998 году.

В любом случае планируем провести на «Открытие Банк Арене», потому что это спартаковский дом, я считаю, что было бы глупо проводить где-то на другом стадионе. Но повторю, что пока официальных запросов на этот матч мы не делали, пока ведётся подготовительная работа. Я себе вижу так, что на «Открытие Банк Арене» в межсезонье было бы неплохо сделать, чтобы не мешать первой команде, чтобы всем было комфортно. Мы отправили запрос в фонд «Реала» по Восточной Европе в конце декабря, у них тоже были праздники. Как только активизируются, будем понимать, будем надеяться. Единственное, как я вижу, отдать ему такую дань памяти — восстановить матч, ведь процентов 90 болельщиков скажут, что Цымбаларь — это «Спартак» — «Реал» 1998 года.

Мы эту идею вынашиваем с 2014 года, просто как-то не получалось, сейчас, понятное дело, не всё так спокойно. Но здесь нет политических подоплёк, чисто спорт, чтобы отдать дань памяти человеку, который известен обеим сторонам.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:22
9 лет нет Цымбаларь. Быстро время летит. Помню, то время и здесь на соккере давая соболезнование. Неспокойные времена начинались и это, как будто был знак свыше. Его будут помнить.
mv4e77yhucwf
mv4e77yhucwf
сегодня в 17:03
Желание хорошее нужен для этого денежный интерес
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:00, ред.
1. Это для народной памятный матч -Реал обыграли, не хухры - мухры.
Для испанцев один из матчей.
Проиграли -забыли.
2. Этим людям сейчас под (за)50.
Не факт, что они тренируются.
3. Ехать в Россию то ещё удовольствие, по нынешним временам тем более.

Так что идея с памятным матчем хоть и неплохая, но малоосуществимая...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:42
Оч-чень смешно! Планы сродни "сыграть в ЛЧ".Это же сколько надо отвалить этим персонам,за нарушение указаний евроатлантического криминального общака???
lotsman
lotsman
сегодня в 16:38
Может получиться очень интересный матч. Только согласятся ли в Реале?.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 16:35
Позовут Черышева, который в Реале играл, Смолова, который Реалу забивал, и Сапогова, который забил бы Реалу, если бы пригласили в Ювентус. Все, Реал практически собран....:)))... " кажется, не совсем возможно" это "кажется, совсем не возможно" или "не кажется, что совсем возможно"?

Ну а так что, Спартак организовал матч с Реалом, но забыл предупредить об этом Реал....так и вижу как европейские звезды рискуя проблемами у себя в стране ломанулись за длинным рублем..:)))
Гость
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