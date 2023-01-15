«Спартак» дома планирует сыграть с «Реалом» в честь Ильи Цымбаларя

На домашнем стадионе «Спартака» планируют провести матч с «Реалом» в честь шестикратного чемпиона России в составе «красно-белых» . Об этом сообщил сын бывшего футболиста Олег.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года.

Сказали, что сейчас ведём переговоры о ретро-матче, как раз представитель фонда «Реала» присутствует сейчас на турнире. Ведётся работа, сейчас уже отправлено письмо с желаемыми составами, приближёнными к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» на своём поле победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов). Как только получим ответ, то тогда уже сделаем и официальные заявления, начнём работу в этом направлении, составы примерно как в 1998 году, если брать «Реал», то это Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Предраг Миятович, Фернандо Йерро. У «Спартака» тоже приближённый состав к 1998 году.

В любом случае планируем провести на «Открытие Банк Арене», потому что это спартаковский дом, я считаю, что было бы глупо проводить где-то на другом стадионе. Но повторю, что пока официальных запросов на этот матч мы не делали, пока ведётся подготовительная работа. Я себе вижу так, что на «Открытие Банк Арене» в межсезонье было бы неплохо сделать, чтобы не мешать первой команде, чтобы всем было комфортно. Мы отправили запрос в фонд «Реала» по Восточной Европе в конце декабря, у них тоже были праздники. Как только активизируются, будем понимать, будем надеяться. Единственное, как я вижу, отдать ему такую дань памяти — восстановить матч, ведь процентов 90 болельщиков скажут, что Цымбаларь — это «Спартак» — «Реал» 1998 года.

Мы эту идею вынашиваем с 2014 года, просто как-то не получалось, сейчас, понятное дело, не всё так спокойно. Но здесь нет политических подоплёк, чисто спорт, чтобы отдать дань памяти человеку, который известен обеим сторонам.