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Самый возрастной игрок мира продолжит карьеру в Португалии

01 февраля 2023, 20:10

Нападающий клуба «Сузука ПГ» Кадзуеси Миура перешел в Оливейренше из португальской Сегунды.

Футболисту 55 лет. Переход состоялся в рамках аренды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Этот коллектив станет 16-м в карьере японца и 5-м среди зарубежных команд. Миура проводит свой 38-й сезон.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 февраля в 10:43
Только портку эту новость нельзя показывать, а то подобного рекорда у него ещё не было. Он ведь может купить себе такой же клуб-ноунейм на родине и выходить там в каждой игре на 2-3 минуты лет до 60-ти. ))
sir_Alex
sir_Alex
02 февраля в 06:24
Да это просто ниндзя какой-то! 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 февраля в 04:56
Незнания языка часто приводить к неоднозначным ситуациям...
Ему в Португалии уже 15 сезонов говорили "Завязывай играть"...а он кивал...и продолжал играть...
kindpennywise
kindpennywise
01 февраля в 23:10
Я думаю звёзды 90-х у которых нет травм и проблем с формой при должной подготовке не хуже него сыграют. Недавно видел обзор матча сборных звёзд ветеранов Бразилии и Израиля. Многие из бразильцев были просто рухлядью. Но! Как играл Кака в свои 40, космос. Он очень быстро бегал. На минуту я подумал что он бы мог потянуть Серию Б или вторую Бундеслигу , а ведь он уже больше 5 лет вне футбола
ermak6848
ermak6848
01 февраля в 22:25
В России поди нет таких футболистов..
95-shishani-95
95-shishani-95
01 февраля в 22:24
Зачем ему это? 38 сезонов?
протон
протон
01 февраля в 22:14
Британские учёные нашли секрет успеха 55 - летнего японского футболиста, надо всего лишь....смотреть аниме)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 февраля в 21:55
Всего-то пожелал ему удачи . Причём написал русскими буквами ,а не на Кандзи и Хирогане ???!!! Пересмотрите своё решение на ВАР . ))))
Futurista
Futurista
01 февраля в 21:53
протон
протон
01 февраля в 21:51
Удивительный мужик. Интересно, что же им движет, что он и почти в 60 продолжает играть. Деньги? Любовь к игре? Просто не знает, что после карьеры делать и без футбола себя не представляет?
Тут в принципе при любом раскладе мужик вызывает уважение.
Помню, что пылил в Серии А - а он всё играет(пусть даже и изредка, и формально)!!
Кадзуёси - ты - ОЧЕНЬ крутой!
Британские учёные нашли секрет успеха 55 - летнего японского футболиста, надо всего лишь....
протон
протон
01 февраля в 21:48
А вы говорите что Роналду не сыграет на ЧМ 2026)))
rhskmz
rhskmz
01 февраля в 21:41
Опять про Роналду ?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
01 февраля в 21:38
Только уж, наверное, для себя... И уж точно не для команды... Геша уже давно начал такой путь..
УЕСКА
УЕСКА
01 февраля в 21:25
Роналду есть куда стремиться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ нечитайло (раскрыть)
01 февраля в 21:21
Знаю товарища, всю жизнь бегает кроссы и играет в футбол, не употребляет, не курит... Сейчас под 70 ... На "резинке" рубится с малолетками...
lotsman
lotsman
01 февраля в 21:13
Он очень сильно любит футбол и собирается играть до пенсионного возраста.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 февраля в 21:06
Даёшь ещё 10 ть
ssspartak
ssspartak
01 февраля в 20:55
При всём уважении у меня только один вопрос: зачем?? Хоть и команде второй по значимости лиги Португалии...Судя по его статистике, а он нападающий, последний гол на высшем уровне он забил в 2017 году.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 февраля в 20:51
У нас во дворе играет мужик ему 63 года, честно говоря очень даже неплохо бегает, до этого играл за другой двор, при полном раскладе можно сказать, что Тимофеевич самый возрастной игрок в мире.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 февраля в 20:43
Молодец, форму держит, а труд вознаграждается
ЮЗИК
ЮЗИК
01 февраля в 20:36
Можно только поздравить ветерана, и пожелать долгих лет
нечитайло
нечитайло
01 февраля в 20:35
55 лет не вероятно
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