Самый возрастной игрок мира продолжит карьеру в Португалии

Нападающий клуба «Сузука ПГ» Кадзуеси Миура перешел в Оливейренше из португальской Сегунды.
Футболисту 55 лет. Переход состоялся в рамках аренды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.
Этот коллектив станет 16-м в карьере японца и 5-м среди зарубежных команд. Миура проводит свой 38-й сезон.
Тут в принципе при любом раскладе мужик вызывает уважение.
Помню, что пылил в Серии А - а он всё играет(пусть даже и изредка, и формально)!!
Кадзуёси - ты - ОЧЕНЬ крутой!
Британские учёные нашли секрет успеха 55 - летнего японского футболиста, надо всего лишь....
Тут в принципе при любом раскладе мужик вызывает уважение.
Помню, что пылил в Серии А - а он всё играет(пусть даже и изредка, и формально)!!
Кадзуёси - ты - ОЧЕНЬ крутой!
Британские учёные нашли секрет успеха 55 - летнего японского футболиста, надо всего лишь....