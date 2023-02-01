Самый возрастной игрок мира продолжит карьеру в Португалии

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01 февраля 2023, 20:10

Нападающий клуба «Сузука ПГ» перешел в Оливейренше из португальской Сегунды.

Футболисту 55 лет. Переход состоялся в рамках аренды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Этот коллектив станет 16-м в карьере японца и 5-м среди зарубежных команд. Миура проводит свой 38-й сезон.