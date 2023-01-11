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Робиньо хочет вернуться в футбол. Игроку 38 лет

вчера, 14:49

Бывший футболист «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо хочет возобновить игровую карьеру в 38 лет.

Сообщается, что футболист уже контактирует с двумя бразильскими командами — «Португеза Сантиста» из чемпионата А-2 Паулиста и «Бразилиэнсе» из Серии D. Однако игроку тяжело решиться на подписание контракта, ибо в таком случае к нему и к его семье возникнет повышенное внимание со стороны прессы из-за приговора за групповое изнасилование.

Свой последний матч на профессиональном уровне Робиньо сыграл в футболке клуба «Истанбул Башакшехир» в июле 2020 года.

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Все комментарии
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 21:04
Его время уже прошло.Шикарный был игрок,но сейчас ему уже будет тяжело.Может попробовать поиграть в любительском футболе.Его время прошло.Робиньо как настоящий латиамериканский мужчина носит пистолет,продает наркотики,трахает женщин
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:17
Ещё лет тридцать может поиграть!
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:47
Темно кожи игроки без скандала не закончат карьеру
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:59
крутейший игрок был
ничем не уступал петушку неймару нынешнему
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:26
Дыма без огня не бывает...
Какое еще возобновление карьеры?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:22
Не знаю даже. Последние годы карьеры вообще играл как мешок. Сейчас вряд ли выжмет из себя хоть что-то. Да и физухи такой как у Ибры или Жиру нет, чтобы брут форсом себе прорубать возможности. Пусть идет тренировать молодежь какого-нибудь клуба.
Baggio R.
Baggio R. ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 15:44
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:26
    Не думаю, что хороший клуб возьмет его... где то еще во второй лиге может и поиграет
    Zak11
    Zak11
    вчера в 15:17
    Если и начать играть в футбол, то нужно уехать куда нибудь. В Бразилии однозначно он уже играть не сможет, выйдет за пределы своего участка - и его повяжут. Думаю каким то образом нужно просто оказаться в другой стране. Проблема Робиньо в том, что так изначально нужно было сделать.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 15:15
    .
    LOpp
    LOpp
    вчера в 15:13
    Все бразильцы, завершившие карьеру, сейчас захотят ее возобновить.

    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 15:09
    Я думал он в тюрьме...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:05
    Похоже потратил все деньги на судебные тяжбы, теперь ищет подработку, что бы с голоду не умереть.
    kindpennywise
    kindpennywise
    вчера в 15:04, ред.
    Саудитам пингует)
    Ему за счастье будет сейчас выбить контракт в командах Лиги 2, Серии Б, Сегунды или Второй бундеслиги с окладом не более 1-1,5 млн евро. Ну или в одну из команд восточной Европы (естественно речь идет не о топах типа Шахтера)
    GOR TER-ARISTAKESSIAN
    GOR TER-ARISTAKESSIAN
    вчера в 15:02
    Очень буду рад, если в 38 лет выйдет на поле.
    Гость
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