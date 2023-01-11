Робиньо хочет вернуться в футбол. Игроку 38 лет

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вчера, 14:49

Бывший футболист «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» хочет возобновить игровую карьеру в 38 лет.

Сообщается, что футболист уже контактирует с двумя бразильскими командами — «Португеза Сантиста» из чемпионата А-2 Паулиста и «Бразилиэнсе» из Серии D. Однако игроку тяжело решиться на подписание контракта, ибо в таком случае к нему и к его семье возникнет повышенное внимание со стороны прессы из-за приговора за групповое изнасилование.

Свой последний матч на профессиональном уровне Робиньо сыграл в футболке клуба «Истанбул Башакшехир» в июле 2020 года.