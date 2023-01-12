Вечный Джиджи. Он снова блещет и снова в «Парме»

1673503095

вчера, 08:58

Карьера Джанлуиджи длится уже 27 лет.

Буффон напомнил о себе почти в 45 лет, и повод очень хороший

Годы идут, на футбольных полях один игрок сменяет другого, меняются поколения, и все это происходит перед глазами великого Джанлуиджи Буффона. Он всё еще продолжает играть на профессиональном уровне и в недавнем матче 1/8 финала Кубка Италии показал, что все еще способен проявлять себя, несмотря на то что через 2 с лишним недели ему будет 45 лет.

Его родная «Парма» приехала в гости к «Интеру», а матч на «Сан-Сиро» стал для итальянского голкипера пятидесятым в карьере на этом стадионе. Первый свой поединок он провел 27 лет назад — в декабре 1996 года. И в этот раз Джиджи снова смог огорчить поклонников футбола, находившихся на стадионе.

В матче 1/8 финала Джиджи провел 120 минут и сделал 4 сэйва, один из которых стал по-настоящему впечатляющим. «Парма» выигрывала на протяжении долгого времени, но «Интер» сравнял счет на 88-й минуте и был готов добить соперника в компенсированное ко второму тайму время. Лаутаро Мартинес, сравнявший счет несколькими минутами ранее, отобрал мяч у защитника на фланге «Пармы» и сделал прострел на Эдина Джеко, который находился на выгодной позиции. Удар получился хорошим, но Джиджи, при своем возрасте, эффектно сложился и отбил мяч.

Но чуда всё же не произошло. Поединок был переведен в дополнительное время, где Франческо Ачерби забил гол и помог «Интеру» выбраться в четвертьфинал Кубка.

Буффон положил начало своей профессиональной карьере 27 лет назад в «Парме»

Дебют в «Парме» произошел в далеком 1996 году. Джанлуиджи и представить себе не мог, что ему предоставится шанс выйти на поле, но по счастливому для него стечению обстоятельств оба голкипера команды получили травмы в преддверии игры против «Милана». Первое, что он сделал после того, как узнал о своем предстоящем дебюте — отправился в бар вместе со своим лучшим другом, где сильно напился. Парня отправили в дежурное отделение полиции, но его выпустили под поручительство, и в администрации клуба об этой истории не узнали.

Однако та история не повлияла на выступления Буффона на тренировках и матчах. Главный тренер Невио Скала поговорил с молодым дарованием о возложенных на него надеждах — это вылилось в чудовищное рвение на тренировках, которые принесли результат в дебютной встрече. «Парма» не пропустила ни гола и завершила матч со счетом 0:0. Позже Буффон вспоминал свой дебют:

Я встал в ворота под непонимающими взглядами болельщиков. Мой выход сопровождался вялыми аплодисментами. Но это была единственная вялая вещь в том матче. Я совершил четыре, пять сенсационных спасений, решительно и быстро. Мне ещё и немного повезло. Но свою удачу надо искать. Вот история моего дебюта.

С того момента карьера Джиджи начала стремительно развиваться. Команда провела еще несколько качественных встреч с молодым голкипером в воротах и подписала с ним профессиональный контракт на 5 лет. Чуть позже основной вратарь Буччи восстановился, Джиджи вернулся в молодежную команду, но ненадолго. Уже в следующем сезоне Буффон снова вернулся в основной состав, но теперь на постоянной основе.

В той «Парме» внезапно образовалось впечатляющее поколение футболистов, которые во главе с Карло Анчелотти сделали клуб грандом итальянского футбола. В конце 90-х годов там зажглись такие звезды, как Каннаваро, Тюрам, Креспо, Верон, Кьеза, и куда же без Джанлуиджи. Карло Анчелотти смог направить всех исполнителей в нужную сторону, всецело развил их и смог получить то, чего никто не ожидал.

В 1999 году «Парма» достигла своего пика, выиграв Кубок Италии и Кубок УЕФА . На тот момент Джиджи был лишь 21 год, а его уже признали лучшим вратарем года в Италии, он стал лучшим молодым игроком Европы, получив премию Браво, и вошел в пятерку сильнейших голкиперов мира. Однако слава и знаменитость не вскружили голову Буффона, и его хладнокровие способствовало дальнейшему развитию.

Новый сезон «Парма» начала тоже с успехом — команда выиграла Суперкубок Италии и снова вышла в финал национального Кубка, но победу одержать не смогла. При этом в Серии А дела все эти 3 года шли стабильно — каждый из сезонов завершался для провинциальной команды одинаково. Пармезанцы в третий раз подряд завершили чемпионат на четвертой строчке и стали регрессировать. Позже Джиджи вспоминал:

С 1998 по 2001 год это была сильнейшая команда, завоевавшая меньше, чем она заслуживала — по своим усилиям, по своим игрокам. Будь у любого из нас еще два-три года в команде, нам бы всем поставили памятник.

Буффон второй раз подряд был признан лучшим вратарем Италии, и становилось очевидно, что следующая ступень роста — переход в настоящий гранд. Все это совпало с финансовыми проблемами «Пармы», в двери клуба постучался целый ряд крупных команд. В 2001 году он перешёл в «Ювентус» за рекордную на тот момент для вратаря сумму в 52 миллиона евро. Рекорд держался еще очень долгое время. А в «Ювентусе» Джиджи провел большую часть своей карьеры.

История возвращения в «Парму» и текущие дни

19 мая 2021 года Буффон вышел против «Аталанты» на свой последний матч за 20 лет в футболке «Ювентуса». Финал Кубка Италии стал знаменательным завершением впечатляющей карьеры Джиджи за «Юве». В цветах «старой синьоры» он провел наибольшее количество поединков и уже давным-давно стал для болельщиков родным человеком. Завершившаяся карьера Буффона в «Юве» превратилась в невероятную историю с бесчисленным количеством побед и невероятных эмоций.

Но он понимал, что его место — в воротах родной «Пармы», которая буквально недавно оправилась от пережитого банкротства, объявленного в 2015 году. Летом 2021 года Джанлуиджи Буффон покинул «Ювентус» на правах свободного агента. Спустя 20 лет легендарный Джиджи вернулся в «Парму». Он это планировал очень долго и сейчас явно не собирается останавливаться:

Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет. Буду ли я заниматься тренерской деятельностью после того, как повешу бутсы на гвоздь? Я уже достаточно долго думаю о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в футболе. Возможно, попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё в футболе. Мне интересно узнавать новое.

Перед тем как подписать контракт с командой Серии В, Буффон отказал сразу нескольким большим клубам — «Аталанте», «Барселоне», «Роме» и ряду других коллективов, ведь Джанлуиджи всегда мечтал завершить карьеру в «Парме».

Вот уже как полтора года он дома. В сезоне-2021/2022 вратарь сыграл 26 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в 8 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. Первый поединок за «Парму» голкипер провёл спустя 7339 дней после ухода. Тот сезон «Парма» завершила на 12-м месте, набрав 49 очков в 38 турах.

Текущий сезон у Буффона не задаётся. Вратарь пропустил старт кампании из-за травмы задней поверхности бедра и вышел на поле только в трёх турах, в которых пропустил пять голов. Сейчас его клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице. Кто знает, может, травмы и желание перейти на тренерский пост перевесят мечту играть до 55 лет.