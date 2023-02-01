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Ди Мария хочет вернуться в чемпионат Аргентины

вчера, 22:55

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария заявил, что намерен завершить карьеру в чемпионате Аргентины.

Я хочу вернуться в «Росарио Сентраль», каждый год думаю об этом. Этот момент наступит.

В 2022 году игрок стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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sova147
sova147
сегодня в 00:26
Верное решение вернуться домой это очень важно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:15, ред.
В команде Аллегри вообще никто уже не хочет играть.
Никто не хочет играть в непонятно какой роли и в непонятно какой футбол, который проповедует Аллегри . А началось ещё всё конфликтом с Роном , потом следом с Дибала , сейчас Влахович и Ди Мария и т.д.. Если честно вообще непонимаю почему руководство клуба делают вид ,что всё благополучно в команде. Ну ведь ничего хорошего из этой всей ситуации не получится. И чем дальше эта ситуация будет продолжаться, тем больше проблем будет возникать и в конце концов это приведёт некогда великий клуб в лоно середняков . А борьба за чемпионство станет далёкой мечтой .
протон
протон
вчера в 23:18, ред.
Если человек не комментирует, это не значит, что его нет. 
Судя по его ставкам за месяц январь. У каждого свои причины, почему и как. Вы ведь не со всех аккаунтов активничаете, только на ставках играете.
Каждый тут по своему притерся и имеет всеобщее понимание друг другу. Если кто-либо поставил лайк, да ради Бога. Байкал тоже активно ставил лайки Элиаде они друзья это ведь хорошо. Я многим ставлю лайки,  а когда ставишь лайки на себя с армады аккаунтов, не могу принять
Гость
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