Ди Мария хочет вернуться в чемпионат Аргентины

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вчера, 22:55

Полузащитник «Ювентуса» заявил, что намерен завершить карьеру в чемпионате Аргентины.

Я хочу вернуться в «Росарио Сентраль», каждый год думаю об этом. Этот момент наступит.

В 2022 году игрок стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.