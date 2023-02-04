«Арсенал» потерпел первое поражение в АПЛ с сентября 2022 года

«Эвертон» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, «канониры» потерпели первое поражение в рамках АПЛ с 4 сентября 2022 года, когда они уступили «Манчестер Юнайтед». Серия без поражений лондонского клуба составляла 13 матчей (11 побед и 2 ничьи).
«Эвертон» же одержал свою первую победу в рамках чемпионата Англии с 22 октября 2022 года. Тогда «ириски» обыграли «Кристал Пэлас». После той встречи «Эвертон» не мог выиграть 8 матчей в АПЛ (6 поражений и 2 ничьи).
но надо выстоять !
но надо выстоять !