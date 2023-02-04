«Арсенал» потерпел первое поражение в АПЛ с сентября 2022 года

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сегодня, 17:39

«Эвертон» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «канониры» потерпели первое поражение в рамках АПЛ с 4 сентября 2022 года, когда они уступили «Манчестер Юнайтед». Серия без поражений лондонского клуба составляла 13 матчей (11 побед и 2 ничьи).