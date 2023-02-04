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«Арсенал» потерпел первое поражение в АПЛ с сентября 2022 года

сегодня, 17:39
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Эвертон» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «канониры» потерпели первое поражение в рамках АПЛ с 4 сентября 2022 года, когда они уступили «Манчестер Юнайтед». Серия без поражений лондонского клуба составляла 13 матчей (11 побед и 2 ничьи).

«Эвертон» же одержал свою первую победу в рамках чемпионата Англии с 22 октября 2022 года. Тогда «ириски» обыграли «Кристал Пэлас». После той встречи «Эвертон» не мог выиграть 8 матчей в АПЛ (6 поражений и 2 ничьи).

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 19:02
Эвертон воскрес.. Арсенал начал задыхаться на дистанции...
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 18:44
Евертон с новым тренером сейчас начнёт набирать очки. Так как состав у них гораздо сильнее среди тройки команд которые на данный момент идут в зоне вылета. А тем более после такой победы над явным лидером нынешнего сезона они тем более просто обязаны остаться в Премьер Лиги. И всем доказать что первая половина сезона оказалась временным явлением. Ошибками над которыми они взялись исправлять с явным претендентом на чемпионство!!!
adekvat
adekvat ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 18:36
Одно поражение не провал, вот если следующий матч уступят, трогда да.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:31
Не подвели тренера, выложились по полной программе)
EVERTON
EVERTON
сегодня в 18:12
В нашем мире нет ничего вечного!
112910415
112910415
сегодня в 18:12
весной будет труднее ...
но надо выстоять !
sova147
sova147
сегодня в 18:04
Когда-то провал должен быть
shlomo
shlomo
сегодня в 17:57
Когда то это должно было произойти.... неприятно, но факт есть факт
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:44
Будем надеяться что и последнее
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