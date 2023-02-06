В «Манчестер Сити» удивлены обвинениями в нарушении финансового фэйр-плей

Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с официальным заявлением относительно обвинений от АПЛ в свой адрес в нарушении финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» удивлен публикацией предполагаемых нарушений правил Премьер-Лиги, особенно с учетом огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ .

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастного рассмотрения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции команды. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда.