В «Манчестер Сити» удивлены обвинениями в нарушении финансового фэйр-плей

Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с официальным заявлением относительно обвинений от АПЛ в свой адрес в нарушении финансового фэйр-плей.
«Манчестер Сити» удивлен публикацией предполагаемых нарушений правил Премьер-Лиги, особенно с учетом огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ.
Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастного рассмотрения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции команды. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда.
Просто отправить в шип на сезон - это несерьезно. Они нарушая правила 6 раз взяли титул АПЛ, и на этом построили свой нынешний статус. Убрать их в шип - это по сути - просто -1 сезон в АПЛ и еще не ясно что там с ЕК. Такой себе штраф за то, чтобы из клуба уровня второй половины таблицы АПЛ в обход финансовых правил сделать один из сильнейших клубов мира и абсолютного фаворита АПЛ. Они, почти наверняка, даже никого из ключевых игроков не потеряют, т.к. все понимают, что через год МС вернется в статусе главного фаворита. Нужно наглядно показать, что подобные хитрозадые схемы не прокатят и забрать выигранные титулы. Иначе через 10 лет в АПЛ будет чисто Ньюкасл против МС.
Просто отправить в шип на сезон - это несерьезно. Они нарушая правила 6 раз взяли титул АПЛ, и на этом построили свой нынешний статус. Убрать их в шип - это по сути - просто -1 сезон в АПЛ и еще не ясно что там с ЕК. Такой себе штраф за то, чтобы из клуба уровня второй половины таблицы АПЛ в обход финансовых правил сделать один из сильнейших клубов мира и абсолютного фаворита АПЛ. Они, почти наверняка, даже никого из ключевых игроков не потеряют, т.к. все понимают, что через год МС вернется в статусе главного фаворита. Нужно наглядно показать, что подобные хитрозадые схемы не прокатят и забрать выигранные титулы. Иначе через 10 лет в АПЛ будет чисто Ньюкасл против МС.
https://youtu.be/KkvdLWQdCUg