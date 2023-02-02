«Сампдорию» могут наказать из-за долгов по зарплате

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вчера, 22:46

«Сампдорию» могут наказать снятием очков из-за долгов клуба перед игроками и тренерами.

Сообщается, что коллектив из Генуи не выплатил оклад за 4-й квартал 2022 года. Общая сумма задолженности составляет 11 миллионов евро. До 16 февраля клуб обязан погасить все долги.

Помимо этого, семья Ферреро, основной акционер «Сампдории», должна осуществить рекапитализацию на сумму от 35 до 50 млн евро, однако это вряд ли возможно. В связи с этим руководство клуба подготовило документы для проведения специальной бизнес-процедуры, которая направлена на помощь компаниям, находящимся во временном состоянии кризиса.

Команда идет на 19-м месте в Серии А.