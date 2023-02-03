Помощник Моуриньо дисквалифицирован за оскорбления арбитра и угрозы тренеру

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вчера, 22:26

Спортивный суд Италии вынес вердикт по делу , который является помощником в «Роме».

Ассистент наставника римского клуба был удалён на 78-й минуте матча 1/4 финала Кубка Италии против «Кремонезе» за неподобающее поведение. В пресс-релизе суда сообщается:

На 33-й минуте второго тайма, встав со скамейки запасных, Фоти обратился к официальным лицам матча, кричал, повторял оскорбительные выражения. Он также, как указали представители федеральной прокуратуры, угрожал тренеру команды соперника на 29-й минуте первого тайма после гола, забитого «Кремонезе». На 34-й минуте второго тайма, после удаления, Фоти произнес оскорбительные фразы, уходя в подтрибунное помещение.

Фоти получил дисквалификацию до 23 февраля 2023 года. Кроме того, до 9 февраля дисквалифицирован тренер «Ромы» Стефано Рапетти, который тоже был удалён во время матча.