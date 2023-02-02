С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков

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вчера, 22:59

«Ювентус» снова может лишиться очков.

Итальянская федерация футбола ( FIGC ) продолжает вести расследование финансовых махинаций туринцев, связанных с зарплатами игроков во время пандемии. Сообщается, что главный прокурор федерации потребует снять с коллектива не менее 20 баллов.

Ожидалось, что дело будет закрыто 29 января, но из-за обнаружения новых документов прокуратура попросила продлить срок расследования еще на 40 дней. В марте планируется объявить вердикт. При этом следует отметить, что осуществление расследования по истечении крайнего срока может стать одним из аргументов в пользу защиты «Ювентуса».

«Ювентус» идет на 13-м месте в Серии А (23 пункта).