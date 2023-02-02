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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2022/2023

С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков

вчера, 22:59

«Ювентус» снова может лишиться очков.

Итальянская федерация футбола (FIGC) продолжает вести расследование финансовых махинаций туринцев, связанных с зарплатами игроков во время пандемии. Сообщается, что главный прокурор федерации потребует снять с коллектива не менее 20 баллов.

Ожидалось, что дело будет закрыто 29 января, но из-за обнаружения новых документов прокуратура попросила продлить срок расследования еще на 40 дней. В марте планируется объявить вердикт. При этом следует отметить, что осуществление расследования по истечении крайнего срока может стать одним из аргументов в пользу защиты «Ювентуса».

«Ювентус» идет на 13-м месте в Серии А (23 пункта).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:31
Кому-то очень хочется потопить Ювентус. Но ведь если на поле играли честно, то надо наказывать деньгами, а не снятием очков.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
В серию Б, чего уж мелочиться?
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:29
Ювентус долгие годы возглавил таблицы Италии. Кто-то хотел разрушить конкурентов. Как будто в других клубов нет махинации.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:16
Дел натворили, а следы замести не смогли. Надо было Российского алигарха консультантом подтянуть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:25
Коза Ностра бессмертна,а Юве уже не привыкать,выкорабкаются
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:34
В пердив старуху.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Все это никак не украшает футбол. Я не только про клубы, но и различные организации при футболе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
Почему надзорные органы не могут реагировать сразу ? Они так устроены.
Более того, как ни парадоксально это прозвучит, но именно Они и формируют базис для этих самых схем, обрамляя свою деятельность утверждёнными стандартными правилами, протоколами, создавая сознательно (либо неосознанно) ту самую почву "для манёвров"...

Кроме того, сама по себе финансовая схема основанная на махинациях, не может работать обособленно, то есть только под конкретного контрагента ( в нашем случае - конкретно под Ювентус). Почему ? Потому что в ней переплетено слишком много взаимозависимых факторов, эффект от которых достигается усилиями огромного числа вовлечённых..., как из числа других футбольных клубов, функционеров Итальянской федерации футбола, а также круга лиц из (да, да !!!) тех же надзорных органов.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:01, ред.
да чеужтам, сняли бы сразу 50. и из названия еще первую отобрать а третью вместо е поменять на а, а последнюю поменять на з.
Будет символичное назначение клуба на начало хорошей прочистки Сери-ала.
(сарказм)
youtomee
youtomee ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Благодарю за ответ. За 63 можно взять любого, тут не поспоришь. Но мне непонятно, как надзорные органы могут реагировать сразу. На то схемы и придумываются, чтобы это было незаметно. А всплывает это все при проверках спустя время благодаря каким-то обстоятельствам, которые клуб изначально не ожидал. Как, например, можно сразу раскрыть данные о зарплатах в конвертах? (в чем их вроде тоже обвиняют). Этого ведь нет в отчетах.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:28
Понятно. В этом случае лучше перестраховаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:26
)) К одному так обратился..., так он обиделся и в игнор меня ...
Не многие знают о безобидности такого обращения к человеку..., особенно молодёжь, которая не имеет понятия о битниках 60-х.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:15
А зачем чувака удалил? Было очень пикантно!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:14
Грамотно!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 01:00, ред.
Работаю не в футбольной сфере, но к бух. отчётности и аудиту, по роду своей деятельности, имею прямое отношение.
В этой связи, констатирую следующее: взять за ж*пу в этом деле можно любую организацию. Л Ю Б У Ю! Всё дело упирается лишь в мотив, либо его отсутствие.

По сути.
Финансовые нарушения у Ювентуса выявлены по прошествии определённого срока, что говорит об их принятии со стороны тех же надзорных органов на момент совершения деяния. Отсюда следует, что наказание должны нести как сам клуб, так и клубная футбольная система Италии в целом - за попустительство, чего я, от зоркого "ока правосудия" УЕФА, почему то не наблюдаю.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:50, ред.
Нет, я вообще не фанат Ювентуса, более того не фанат Итальянского чемпионата, но это маразм: тех, кто, действительно, нарушил, не трогаем, а клуб наказываем… Теперь вопрос: а при чем тут игроки, которые представляют этот клуб?
И вы все говорите о спорте «вне политики»? Продажная федерация! Надеюсь, что СуперЛига ( или как ее там) появится, чтобы этих… выселели.
youtomee
youtomee ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:40
Да, конспирология она такая - вещь страшная. А почему ты не рассматриваешь, что Юве наказывают за дело, что за уверенность, что "докопались" просто так?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:30, ред.
Имхо.
Кому это всё выгодно ? Тут пазл несложный.
Чеферин дела свои тёмные мутит, за стремление большой европейской тройки в Суперлигу:
1. Сначала Барсу прокатили в первом матче с Интером в ЛЧ, где каталонцы потеряли очки, после чего вылетели из турнира. Матч тот безобразно судил словенец Винчич - земляк Чефера, кстати.
2. Теперь до Юве докопались, высасывая из пальца нарушения, которых, я больше чем уверен, хватает у любого топа.
3. До РМадрида пока дело не дошло - у Чефера руки коротки, да и ума тягаться с Пересом не хватает... Однако попытки, думаю, всё равно будут.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:16
Там ему самое место Аха-ха.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:15
Аха-ха - это ж здорово Аха - ха.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:12
Всё началось с приглашения Роналду. Вот уж кто развалил клуб.
Malhira
Malhira
сегодня в 00:02
Интересно с каким настроем команда теперь будет выходить на игры Серии А.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:01
20 очков за 20 лямов, которые хотели подарить Геше в конверте... Неплохо...
Zak11
Zak11
вчера в 23:50
Это будет катастрофа конечно. Повторение кальчополли, и вновь в историю вляпался Юве. Как бы вообще не вылететь в Серию Б
Capral
Capral
вчера в 23:49, ред.
Наказать- Юве, Сампдорию, Интер, Милан, Рому- и объявить Наполи чемпионом, досрочно!!! Ну а чего мелочиться?!
DaslerU
DaslerU
вчера в 23:47
История повторяется, Ювентус в пердив.
Gahi
Gahi
вчера в 23:41
Серьёзно взялись за то чтобы отправить "Ювентус" в Серию В.
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