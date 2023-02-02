С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков

«Ювентус» снова может лишиться очков.
Итальянская федерация футбола (FIGC) продолжает вести расследование финансовых махинаций туринцев, связанных с зарплатами игроков во время пандемии. Сообщается, что главный прокурор федерации потребует снять с коллектива не менее 20 баллов.
Ожидалось, что дело будет закрыто 29 января, но из-за обнаружения новых документов прокуратура попросила продлить срок расследования еще на 40 дней. В марте планируется объявить вердикт. При этом следует отметить, что осуществление расследования по истечении крайнего срока может стать одним из аргументов в пользу защиты «Ювентуса».
«Ювентус» идет на 13-м месте в Серии А (23 пункта).
Кому это всё выгодно ? Тут пазл несложный.
Чеферин дела свои тёмные мутит, за стремление большой европейской тройки в Суперлигу:
1. Сначала Барсу прокатили в первом матче с Интером в ЛЧ, где каталонцы потеряли очки, после чего вылетели из турнира. Матч тот безобразно судил словенец Винчич - земляк Чефера, кстати.
2. Теперь до Юве докопались, высасывая из пальца нарушения, которых, я больше чем уверен, хватает у любого топа.
3. До РМадрида пока дело не дошло - у Чефера руки коротки, да и ума тягаться с Пересом не хватает... Однако попытки, думаю, всё равно будут.
Кому это всё выгодно ? Тут пазл несложный.
Чеферин дела свои тёмные мутит, за стремление большой европейской тройки в Суперлигу:
1. Сначала Барсу прокатили в первом матче с Интером в ЛЧ, где каталонцы потеряли очки, после чего вылетели из турнира. Матч тот безобразно судил словенец Винчич - земляк Чефера, кстати.
2. Теперь до Юве докопались, высасывая из пальца нарушения, которых, я больше чем уверен, хватает у любого топа.
3. До РМадрида пока дело не дошло - у Чефера руки коротки, да и ума тягаться с Пересом не хватает... Однако попытки, думаю, всё равно будут.