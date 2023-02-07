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Дзюба и Смольников переходят в «Локомотив»

сегодня, 18:59

Экс-игроки «Зенита» Артём Дзюба и Игорь Смольников близки к переходу в «Локомотив».

Завтра футболисты пройдут медицинское обследование. Дзюба сразу подпишет договор, а Смольников присоединится к команде на следующем сборе. Россияне получат по 2,5 млн рублей до конца сезона. Их контракты могут быть продлены еще на год, но такая опция не установлена в обязательном порядке.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:45
В каждой бочке ..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:37
Просто Байкал в глубоком трансе. Такого даже он не ожидал. Дух Смородской и Цорна неистребим.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:36
А зачем в турцию уезжал? Мог бы и сразу в локомотив переходить, ибо зениту был не нужен.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 20:23
Комментарии Байкала интересно послушать
lotsman
lotsman
сегодня в 20:22
Дзюба в Локо?! Однако! А вдруг Локо попрёт, во главе с Дзюбой.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 20:20
А бревно случаем не самшит?)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 20:18
Дзюба тот ещё персонаж, но Локо зацепится за это бревно и не утонет в ФНЛ)
Ironigor
Ironigor ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 20:17, ред.
Галактионову поВЕЗЛО он впереди , тянет паровоз , ну а барабанщик Дзюбашка будет подбадривать коллектив частушками , "Наш Паровоз вперёд летит" !)))
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 20:15
А где Павлюченко?
sova147
sova147 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 20:12
даже не верится в это чудо! будем ждать результат!
112910415
112910415
сегодня в 20:12
и это остроумное решение
даже немного слишком )
Сп62
Сп62
сегодня в 20:11
Я бы не спешил с выводами. Сашу Кокорина пополоскали хорошо, а он играет и играет. Может и здесь что-нибудь получится. У ж.д. деньги имеются, в случае чего посидят на лавке.
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 20:10
Постой паровоз прихвати еще собой Глушакова
cska1948
cska1948 ответ n7rxp8anjpcg (раскрыть)
сегодня в 20:09
Раз Байкал не опровергает эту инфу, то скорее это правда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:07
Вроде Цорн и кодла ушли , а Паровоз снова тупит . Может не правда...???...)
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:00
Любят на железных дорогах подбирать всяких пассажиров!)))
Futurista
Futurista
сегодня в 19:59
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:59
Тем более, что у Локо прекрасная молодежь на лавке просиживает. Неужели Галактионов до такого докатился? Не поверю!
Naherger
Naherger
сегодня в 19:58
Смольников и в торпедо был таким классным помощником😂😂😂
Соболезную паровозам
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:53
А это сам Галактионов захотел видеть этих персонажей в Локо, которые с ним почти ровесники или главного тренера поставили перед фактом? И если это так, то, получается, Локо собирается выбираться из зоны вылета при помощи этих двух, обильно удобряющих поле песочком, субъектов? Бред какой-то! А может быть это эхо немецких аферистов, опустивших Локо на дно, внезапно вселилось в текущее руководство Локо?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:52
Стрелки переведены в тупик и Локомотив набирает только пассажиров...
Из этого сообщения только хочется уточнить, ошибки нет - 2.5 млн. рублей: (примерно з5 тыс. евро) Всё как то цифры в евро обозначались?))
adekvat
adekvat
сегодня в 19:50
Походу Локо решил закончить сезон с 13 очками.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 19:49
Мало Локо скандалов? Так они Рукаку зовут
makkie
makkie
сегодня в 19:48
Ахах Дзюба в Локо )))
Один товарищ местный должен быть доволен!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:42
Вроде как определились..
Скоро открытие сезона..
DXTK
DXTK
сегодня в 19:39, ред.
Локо хочет подписать российский балласт. Лучше бы дали кому-нибудь из академии молодым поиграть, а не подбирать 34летних никому ненужных футболистов.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:37
По Локо и так ударили крышкой гроба,в этом году,это по-ходу будет контрольный в голову выстрел!!!! Такого хамства,ребята,болельщики Локомотива точно не заслуживают!!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:35
Наш паровоз вперед лети
В пердиве остановка
Другого нет у нас пути
В руках у Дзюбы...не винтовка!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:32
ZIBO rockZIBO rock 85 / 250сегодня в 19:15
Привет Байкалу!)....
Я бы уточнил. горячий, пламенный привет Байкалу и побольше умных фраз в оправдание этого выдающегося трансфера. Докатились РЖД. Бедный Галактионов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:30
До чего опустили Локо, жаль((
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