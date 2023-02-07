Дзюба и Смольников переходят в «Локомотив»

Экс-игроки «Зенита» Артём Дзюба и Игорь Смольников близки к переходу в «Локомотив».
Завтра футболисты пройдут медицинское обследование. Дзюба сразу подпишет договор, а Смольников присоединится к команде на следующем сборе. Россияне получат по 2,5 млн рублей до конца сезона. Их контракты могут быть продлены еще на год, но такая опция не установлена в обязательном порядке.
Ну а так что, сильный ход. Локомотива!... НО для четырнадцатой команды чемпионата пойдет.
Ну а так что, сильный ход. Локомотива!... НО для четырнадцатой команды чемпионата пойдет.