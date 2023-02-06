Стало известно, почему Оздоев отказал клубам из Саудовской Аравии

Представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Анзор Гаргаев рассказал о причинах отказа футболиста от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

По информации СМИ , летом Оздоев получил официальные предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака».

У Оздоева трое детей. Он летал смотреть город, стадион. Это был не Эр-Рияд. Оказалось, что в этом городе нет интернациональной школы. А хотелось, чтобы дети и супруга были рядом. В общем, не самые комфортные условия для семьи.

Ему предлагали больше, чем в «Зените». Я даже удивился. Там серьёзные деньги давали, не каждый бы смог отказаться. Я вообще ему тогда говорил, что ради таких денег можно и потерпеть. Как говорится, куй железо, пока горячо. Но Магомед уверенно принял решение — отдал приоритет семье. Да и чемпионат в Турции сильнее. А в Саудовскую Аравию он может поехать лет в 35.