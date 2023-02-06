Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Первая лига 2022/2023

«Уфа» уведомила РФС о намерении заключить контракт с Павлюченко

сегодня, 18:49

«Уфа» направила письмо в Российский футбольный союз, в котором сообщила о намерении заключить контракт с нападающим Романом Павлюченко. Об этом сообщил источник в РФС.

Также в этом письме башкирский клуб попросил РФС проинформировать «Уфу» о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в матчах Первой лиги и Кубка России. Эта просьба связана с наличием у футболиста действующей дисквалификации. Павлюченко получил дисквалификацию на 8 матчей в игре Второй лиги с «Космосом» (0:4) во время выступления за «Знамя».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, почему Оздоев отказал клубам из Саудовской Аравии
Сегодня, 19:27
Слухи«Локомотив» не устроило предложение «Бешикташа» по трансферу Баринова
Сегодня, 11:15
СлухиЗащитник «Локомотива» станет одноклубником Кудряшова в Турции
04 февраля
Агент защитника «Зенита» Ренана отреагировал на слухи об интересе «Реала»
03 февраля
Слухи«Реал» интересуется защитником «Зенита»
03 февраля
В «Торпедо» назвали условие, при котором клуб мог бы подписать Дзюбу
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 19:10
Вопрос на засыпку.... а Дзюба через сколько заиграет???....:)))))))
adekvat
adekvat ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:08
На перспективу взяли, года через три точно заиграет. Мужчина в самом расцвете сил.
shlomo
shlomo ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:04
Это не просто "хвост", а такой хвостище как у слона хобот...:))))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:03
Шо, опять?....Снова с Газизовым пиво пьют?... Контракт на салфетке подписали (у Газизова только так). Ну а так что, перспективный форвард, всего-то на 6 лет старше Дзюбы...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:00
Так у Романа ещё и хвост" из "дисквы", уже интересно чем всё закончится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 