«Уфа» уведомила РФС о намерении заключить контракт с Павлюченко

«Уфа» направила письмо в Российский футбольный союз, в котором сообщила о намерении заключить контракт с нападающим Романом Павлюченко. Об этом сообщил источник в РФС.
Также в этом письме башкирский клуб попросил РФС проинформировать «Уфу» о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в матчах Первой лиги и Кубка России. Эта просьба связана с наличием у футболиста действующей дисквалификации. Павлюченко получил дисквалификацию на 8 матчей в игре Второй лиги с «Космосом» (0:4) во время выступления за «Знамя».