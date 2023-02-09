Стало известно, когда Дзюба и Смольников прибудут в расположение «Локо»

По информации источника, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прибудет в расположение команды сегодня вечером.
В данный момент футболисты отдыхают после второго сбора, завтра с утра команда проведёт тренировку и начнёт третий сбор, где своё первое тренировочное занятие проведёт Дзюба.
Другой новичок «Локо» Игорь Смольников присоединится к москвичам утром 10 февраля.
Ладно Дзюба, пользу то точно принесёт Локо. На уровне РПЛ наверняка ещё может делать результат. Но вот Смольников хзне знаю даже. Он ещё в Зените сильно сдал, потом тоже шибко не феерил.
Ладно Дзюба, пользу то точно принесёт Локо. На уровне РПЛ наверняка ещё может делать результат. Но вот Смольников хзне знаю даже. Он ещё в Зените сильно сдал, потом тоже шибко не феерил.