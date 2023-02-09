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Стало известно, когда Дзюба и Смольников прибудут в расположение «Локо»

сегодня, 16:34

По информации источника, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прибудет в расположение команды сегодня вечером.

В данный момент футболисты отдыхают после второго сбора, завтра с утра команда проведёт тренировку и начнёт третий сбор, где своё первое тренировочное занятие проведёт Дзюба.

Другой новичок «Локо» Игорь Смольников присоединится к москвичам утром 10 февраля.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:26
Еще больший раздрай внесут.
протон
протон
сегодня в 17:17
Дзюба и Смольников прибыли, а Локомотив приплыл
Ладно Дзюба, пользу то точно принесёт Локо. На уровне РПЛ наверняка ещё может делать результат. Но вот Смольников хзне знаю даже. Он ещё в Зените сильно сдал, потом тоже шибко не феерил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:10
От Смольникова хоть какая-то польза будет, а вот от Дзюбы, это большой вопрос .
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:36
Посмотрим как их переход скажется на результатах игр Локо
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