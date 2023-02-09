Стало известно, когда Дзюба и Смольников прибудут в расположение «Локо»

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сегодня, 16:34

По информации источника, нападающий «Локомотива» прибудет в расположение команды сегодня вечером.

В данный момент футболисты отдыхают после второго сбора, завтра с утра команда проведёт тренировку и начнёт третий сбор, где своё первое тренировочное занятие проведёт Дзюба.

Другой новичок «Локо» присоединится к москвичам утром 10 февраля.