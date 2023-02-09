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Конте вернулся к работе с «Тоттенхэмом» после операции

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:27
Теперь дела пойдут получше. Тренер - это полкоманды.
протон
протон ответ jhr7w4aw5ezd (раскрыть)
сегодня в 17:32, ред.
Байкал и Гор бояться выйти со мной на бой. Вот особенно жду Байкала в марте в своей группе. Надеюсь на удачу. Он окажется в моей группе.

"спокойно обыграл Вас в июне, это несложно сделать"
покажите факты скрин пожалуйста.
Хочу знать кому проиграл.

"Вам уже неоднократно сообщала масса народу, от Байкала до Гора, а теперь вот и я."
Думаю это не масса народа, А что Гор его тактика всем известна и вот как раз масса народу не довольна его тактикой игры где покрывает все лидирующие позиции.
Если можно пожалуйста уберите невидимку что бы знать с кем общаюсь иначе так не честно, найти информацию кому я проиграл в июне ит.д...
Гость
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