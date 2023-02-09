Конте вернулся к работе с «Тоттенхэмом» после операции

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что главный тренер клуба Антонио Конте вернулся к работе с командой после операции по удалению желчного пузыря.
С возвращением, босс.
Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что главный тренер клуба Антонио Конте вернулся к работе с командой после операции по удалению желчного пузыря.
С возвращением, босс.
"спокойно обыграл Вас в июне, это несложно сделать"
покажите факты скрин пожалуйста.
Хочу знать кому проиграл.
"Вам уже неоднократно сообщала масса народу, от Байкала до Гора, а теперь вот и я."
Думаю это не масса народа, А что Гор его тактика всем известна и вот как раз масса народу не довольна его тактикой игры где покрывает все лидирующие позиции.
Если можно пожалуйста уберите невидимку что бы знать с кем общаюсь иначе так не честно, найти информацию кому я проиграл в июне ит.д...
"спокойно обыграл Вас в июне, это несложно сделать"
покажите факты скрин пожалуйста.
Хочу знать кому проиграл.
"Вам уже неоднократно сообщала масса народу, от Байкала до Гора, а теперь вот и я."
Думаю это не масса народа, А что Гор его тактика всем известна и вот как раз масса народу не довольна его тактикой игры где покрывает все лидирующие позиции.
Если можно пожалуйста уберите невидимку что бы знать с кем общаюсь иначе так не честно, найти информацию кому я проиграл в июне ит.д...