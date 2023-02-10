Ещё один лидер ПСЖ рискует пропустить матч против «Баварии» в ЛЧ

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сегодня, 11:42

Защитник ПСЖ получил повреждение в матче Кубка Франции против «Марселя».

Марокканец испытывает боли в подколенных сухожилиях, из-за чего может не сыграть во встрече с «Монако» в Лиге 1. Через 3 дня после игры с монегасками парижскому клубу предстоит матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Напомним, что под вопросом находится участие во встрече против «Баварии» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.