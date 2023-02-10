Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2022/2023

Ещё один лидер ПСЖ рискует пропустить матч против «Баварии» в ЛЧ

сегодня, 11:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 в 23:00 Не начался

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими получил повреждение в матче Кубка Франции против «Марселя».

Марокканец испытывает боли в подколенных сухожилиях, из-за чего может не сыграть во встрече с «Монако» в Лиге 1. Через 3 дня после игры с монегасками парижскому клубу предстоит матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Напомним, что под вопросом находится участие во встрече против «Баварии» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси должен восстановиться от травмы к матчу с «Баварией» в ЛЧ
Сегодня, 10:24
ОфициальноБензема и Милитао присоединились к «Реалу» перед финалом клубного ЧМ
Сегодня, 08:22 Фото
СлухиСуществует вероятность, что Мбаппе сыграет против «Баварии» в ЛЧ
Вчера, 21:47
Месси рискует пропустить матч с «Баварией» в Лиге чемпионов из-за травмы
Вчера, 21:33
ОфициальноПолузащитник «Тоттенхэма» перенесёт операцию
Вчера, 20:50
ОфициальноКонте вернулся к работе с «Тоттенхэмом» после операции
Вчера, 17:21 Фото
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:10
Похоже Марсель убойный футболом выграл матч с ПСЖ.
Половина состава ПСЖ в травме а с стороны Марсель все как огурчик
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 12:31
Да против Баварии Парижанам будет очень тяжело! То что впереди проблемы это было понятно ещё неделю назад. Что под вопросом Неймар, Месси и Мбаппе. А сейчас конечно ещё и в защите могут возникнуть пробоины. От этого следует что ещё тяжелее будет клубу. Та и ближайшие матчи очень непростые: выезд против Монако, выезд против Марселя, и два матча с Баварией!!! И все эти матчи команда будет далека от своей основы. Это настоящее испытание для клуба на то как команда себя покажет без ряда своих лидеров!!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:58
Битва денежных мешков))
ОПС
ОПС
сегодня в 11:49
Вот и посмотрим как пойдет игра у ПСЖ без этих игроков. Интересно будет, это точно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:45
Что то ПСЖ расклеивается или "расслабляет" пивоваров)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 