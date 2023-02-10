Месси должен восстановиться от травмы к матчу с «Баварией» в ЛЧ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил травму в матче Кубка Франции против «Марселя» (1:2).
В СМИ появилась информация, что Лео может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». По данным источника, у аргентинца небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра, но разрыва нет.
Месси не сыграет в матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако», однако должен выйти на поле в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Как можно такое писать??
1-й обзац - "Лео может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
2-й абзац - "Однако должен выйти на поле в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов."
Как можно такое писать??
1-й обзац - "Лео может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
2-й абзац - "Однако должен выйти на поле в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов."
Там ещё Килиан хромает...
Там ещё Килиан хромает...