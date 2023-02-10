Месси должен восстановиться от травмы к матчу с «Баварией» в ЛЧ

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сегодня, 10:24

Нападающий ПСЖ получил травму в матче Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

В СМИ появилась информация, что Лео может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». По данным источника, у аргентинца небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра, но разрыва нет.

Месси не сыграет в матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако», однако должен выйти на поле в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов.