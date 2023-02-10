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Месси должен восстановиться от травмы к матчу с «Баварией» в ЛЧ

сегодня, 10:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 в 23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил травму в матче Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

В СМИ появилась информация, что Лео может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». По данным источника, у аргентинца небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра, но разрыва нет.

Месси не сыграет в матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако», однако должен выйти на поле в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 13:11
Скорее сыграет , чем нет . Неймар травмирован , Мбаппе похоже тоже . Кто играть то будет .
112910415
112910415
сегодня в 12:39
а ведь хочется Лионелю поквитаться с этой Баварией ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:28, ред.
Вроде ещё не вечер пятницы...))
Как можно такое писать??

1-й обзац - "Лео может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
2-й абзац - "Однако должен выйти на поле в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов."
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:25
Зачем ПСЖ кубов Франции зачем ПСЖ чемпионство. Береги игроков для лиги чемпионов. Возможно ни за какие деньги он больше не может найти таких игроков как Месси Мебаппе Неймар
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:22
У Меськи травма головы,мысль что Роналду получает больше чем Меська не даёт покоя !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:55
Страсти подогреваются!
Там ещё Килиан хромает...
drug01
drug01 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:47
А я не согласен с Вами!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:36
Пока ПСЖ на спаде, без Месси будет еще тяжелее.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:30, ред.
Надеюсь выдаст матч жизни....Бавария сильный раздражитель... И что парижанам без Мбаппе и Месси с «Баварией» делать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:29
Да, но есть и в Баварии слабое звено. Это Нагельсманн.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:25
Бавария фаворит в этой паре по-любому
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