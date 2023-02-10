«Зенит» сыграл вничью с клубом «Арарат-Армения»

«Зенит» и «Арарат-Армения» не выявили победителя в контрольном поединке (1:1).
У россиян забил Матео Кассьерра на 57-й минуте. Соперник ответил мячом на 78-й — отличился Жессе Акила.
Ранее «Зенит» переиграл «Урарту».
|Зенит1 : 1Арарат-Армения
|Матч завершен
«Зенит» и «Арарат-Армения» не выявили победителя в контрольном поединке (1:1).
У россиян забил Матео Кассьерра на 57-й минуте. Соперник ответил мячом на 78-й — отличился Жессе Акила.
Ранее «Зенит» переиграл «Урарту».
Посмотрел половину второго тайма и устал 😩.
Представляю что было в первом тайме.
Единственный кто зажигал, так это два комментатора, которые переживали за защитника Зенита Алипа когда началась молитва с минарета!) Орлов это, конечно, нечто особенное в истории Зенита !)
Посмотрел половину второго тайма и устал 😩.
Представляю что было в первом тайме.
Единственный кто зажигал, так это два комментатора, которые переживали за защитника Зенита Алипа когда началась молитва с минарета!) Орлов это, конечно, нечто особенное в истории Зенита !)
А ничейку всегда можно объяснить массой причин, это и обкатка молодых, и проба новичков, и отработка законспирированных комбинаций, взаимодействия игроков в случае применения разных схем, в конце концов можно сослаться на землетрясение... Короче, лаве идет, тепло и сытно, знай себе - гони кота шагом!
А ничейку всегда можно объяснить массой причин, это и обкатка молодых, и проба новичков, и отработка законспирированных комбинаций, взаимодействия игроков в случае применения разных схем, в конце концов можно сослаться на землетрясение... Короче, лаве идет, тепло и сытно, знай себе - гони кота шагом!