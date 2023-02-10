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«Зенит» сыграл вничью с клубом «Арарат-Армения»

сегодня, 17:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Арарат-Армения (Ереван)Арарат-АрменияМатч завершен

«Зенит» и «Арарат-Армения» не выявили победителя в контрольном поединке (1:1).

У россиян забил Матео Кассьерра на 57-й минуте. Соперник ответил мячом на 78-й — отличился Жессе Акила.

Ранее «Зенит» переиграл «Урарту».

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:02
Молодцы,не посрамили столицу продаж природного газа!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:00
Не спешили,сгоняли ничейку и разбежались.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:18
Хорошо когда за спиной спонсор есть, можно не напрягаясь готовиться к чемпу с командами ниже уровня РПЛ...
А ничейку всегда можно объяснить массой причин, это и обкатка молодых, и проба новичков, и отработка законспирированных комбинаций, взаимодействия игроков в случае применения разных схем, в конце концов можно сослаться на землетрясение... Короче, лаве идет, тепло и сытно, знай себе - гони кота шагом!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:10
Это была поистине товарищеская игра, как противостояние Протона и Гора в конкурсе прогнозов на этом сайте.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:09, ред.
Натуральный товарняк. Никто не хотел умирать.

Посмотрел половину второго тайма и устал 😩.

Представляю что было в первом тайме.

Единственный кто зажигал, так это два комментатора, которые переживали за защитника Зенита Алипа когда началась молитва с минарета!) Орлов это, конечно, нечто особенное в истории Зенита !)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:00
Аарарат в РПЛ. Паруса эскадре надрывать, могут.
Гость
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