«Зенит» сыграл вничью с клубом «Арарат-Армения»

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сегодня, 17:56

«Зенит» и «Арарат-Армения» не выявили победителя в контрольном поединке (1:1).

У россиян забил Матео Кассьерра на 57-й минуте. Соперник ответил мячом на 78-й — отличился Жессе Акила.

Ранее «Зенит» переиграл «Урарту».