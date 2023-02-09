Покер Роналду принёс «Аль-Насру» победу над клубом «Аль-Вахда»

1675970818

вчера, 22:26

«Аль-Вахда» проиграл «Аль-Насру» (0:4) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На 40-й минуте португалец удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Роналду реализовал пенальти, а на 61-й минуте оформил покер.

«Аль-Наср» идёт на 1-м месте (37 очков), «Аль-Вахда» занимает 13-е место (15 очков).