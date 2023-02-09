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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Покер Роналду принёс «Аль-Насру» победу над клубом «Аль-Вахда»

вчера, 22:26
Аль-ВахдаЛоготип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)0 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Вахда» проиграл «Аль-Насру» (0:4) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На 40-й минуте португалец удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Роналду реализовал пенальти, а на 61-й минуте оформил покер.

«Аль-Наср» идёт на 1-м месте (37 очков), «Аль-Вахда» занимает 13-е место (15 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Аль-Насра»
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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:22
В СА бывают только пукеры... Покеры в Европе..
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:20
А обуза даже Марселю забить не может😂😂😂
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:16
"Ну так его агент не только топ клубам предлагал подписать своего клиента. Вроде были разговоры о Наполи, Роме, Спортинг и так далее"

Было дело. Но финансовая составляющая не устроила. Футболист имеет право на выбор свой, где больше будут платить.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ну так его агент не только топ клубам предлагал подписать своего клиента. Вроде были разговоры о Наполи, Роме, Спортинг и так далее. Но там предпочли не связываться с ним. Что изменится за 2 года? Роналду себя переделает? Горбатого, как говорится, ....
hag8x8pq72sa
hag8x8pq72sa
сегодня в 00:04
Уму непостижимо🤯 Покер! В гостевом матче! И пенальти небось сам же и заработал! Обалдеть! Да ещë и голевую чуть не отдал! В таком то возрасте, в незнакомом чемпионате и климате! Это вам не Осасуны всякие обыгрывать на постой, тут думать надо.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:58
Не обязательно в таком возрасте играть за топ клуб в европе. в 40 лет на топ уровне играли не многие. Алессандро Дель Пьеро. Зе Роберто. Александр Шовковский,. . Юсси Яаскелайнен. Брэд Фридель.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:52
Неужели ты в это веришь? Допустим, он будет забивать в СА регулярно. Но это не Европа. Никто не воспринимает этот чемпионат серьезно. Тем более шейхи не отпустят его раньше, чем через полтора года. Кому он будет нужен в 40 лет, если сейчас он никому не нужен? Ведь до последнего откладывал подписание контракта с Аль-Насром.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:45
Роналду в форме, видно по движениям на поле, уверен, что ещё вернётся в Европы и даже в 40 лет будет закрывать рты хейтерам
протон
протон
вчера в 23:45
Как же хорош Криштиану
Зарабатывает миллионы и играет в своё удовольствие, пока Хейтеры корчатся в попытках придумать шутку по лучше.
Elliada
Elliada
вчера в 23:40
Роналду забил в одном матче больше, чем за МЮ и сборную за полгода. Это говорит об уровне чемпионата. Некоторые статистические порталы даже не считают голы в СА официальными. Просто игнорируют их и не вписывают в статистику.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:06, ред.
Надо отдать должное португальцу: двигался, открывался, делал рывки, но уж слишком много дали ему соперники свободы на поле. По - существу, он делал всё, что хотел. Но всё равно молодЕц - после забитых мячей продолжал играть в футбол и не останавливался до финального свистка.
myst5
myst5 ответ wrathofkillx (раскрыть)
вчера в 22:49
Красавчег . Ещё и там станет лучшим бомбардиром . Да ещё и оторвется от преследователей
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 22:49
Ну даже в таком чемпионате делать покер-это сильно.
Gelious
Gelious
вчера в 22:42
Неугодмонный
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
Чпокер Роналду...
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 22:39
Мог и пятый в конце забивать, но выкатил напарнику на пустые ворота считай, а тот нону поленился выставить
wrathofkillx
wrathofkillx ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:38
ну это чемпионат Саудовской Аравии и реальный уровень там - подвал фнл
cn3ty8yfg6rj
cn3ty8yfg6rj ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:35
Вот пошла игра и всё по плану
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:33
Щас начнут ...это всего лишь чемпионат Саудовской Аравии и все такое....молодец Рон, продолжай в том же духе!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:28
Местная публика поди в восторге?!
Да и боссы не в накладе думают остаться...
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