Покер Роналду принёс «Аль-Насру» победу над клубом «Аль-Вахда»

«Аль-Вахда» проиграл «Аль-Насру» (0:4) в матче чемпионата Саудовской Аравии.
На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На 40-й минуте португалец удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Роналду реализовал пенальти, а на 61-й минуте оформил покер.
«Аль-Наср» идёт на 1-м месте (37 очков), «Аль-Вахда» занимает 13-е место (15 очков).
Было дело. Но финансовая составляющая не устроила. Футболист имеет право на выбор свой, где больше будут платить.
Было дело. Но финансовая составляющая не устроила. Футболист имеет право на выбор свой, где больше будут платить.
Зарабатывает миллионы и играет в своё удовольствие, пока Хейтеры корчатся в попытках придумать шутку по лучше.
Зарабатывает миллионы и играет в своё удовольствие, пока Хейтеры корчатся в попытках придумать шутку по лучше.
Да и боссы не в накладе думают остаться...
Да и боссы не в накладе думают остаться...