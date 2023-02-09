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«Кармиотисса» после назначения Кержакова обыграла «Аполлон»

вчера, 22:41
АполлонЛоготип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)3 : 4Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)КармиотиссаМатч завершен

«Кармиотисса», которую возглавил Александр Кержаков, обыграла «Аполлон» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Кипра.

На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аполлона» Годсвэй Донио. На 35-й минуте полузащитник Идо Шахар удвоил преимущество своего клуба, реализовав пенальти. На 43-й минуте форварда «Кармиотисса» Сулейман Кулибали сократил отставание в счёте, но на 46-й минуте Иоаннис Питтас снова удвоил преимущество «Аполлона». На 66-й минуте голом отметился полузащитник «Кармиотисса» Мунир Эль Аллоути, забив с пенальти, а на 81-й минуте Эль Аллоути оформил дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый. Победу для «Кармиотиссы» принёс гол Данзелла Гравенберха на 86-й минуте.

«Кармиотисса» идёт на 10-м месте (26 очков), «Аполлон» занимает 7-е место (35 очков).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
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Vik_ont25
Vik_ont25 ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Ух ты,! Вот это новость! А кто?
протон
протон
вчера в 23:36
Сашу - с первой победой на Кипре! Да ещё и волевой! И сразу - над действующим чемпионом страны! Отличное начало!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
Вот это дебют !) Удачи Санёк !
la-respect0
la-respect0
вчера в 23:09
Так тренером был в этом матче пока что не Кержак ведь ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:44
Без литавров, непонятно - куча пенальтей и под занавес четвертый.
Но! С почином!
Гость
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