«Кармиотисса» после назначения Кержакова обыграла «Аполлон»

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вчера, 22:41

«Кармиотисса», которую возглавил , обыграла «Аполлон» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Кипра.

На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аполлона» Годсвэй Донио. На 35-й минуте полузащитник Идо Шахар удвоил преимущество своего клуба, реализовав пенальти. На 43-й минуте форварда «Кармиотисса» Сулейман Кулибали сократил отставание в счёте, но на 46-й минуте Иоаннис Питтас снова удвоил преимущество «Аполлона». На 66-й минуте голом отметился полузащитник «Кармиотисса» Мунир Эль Аллоути, забив с пенальти, а на 81-й минуте Эль Аллоути оформил дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый. Победу для «Кармиотиссы» принёс гол Данзелла Гравенберха на 86-й минуте.

«Кармиотисса» идёт на 10-м месте (26 очков), «Аполлон» занимает 7-е место (35 очков).