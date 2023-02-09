«Марсель» выбил ПСЖ из Кубка Франции на стадии 1/8 финала

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сегодня, 01:07

«Марсель» обыграл ПСЖ в поединке 1/8 финала Кубка Франции (2:1).

Алексис Санчес на 31-й минуте забил пенальти и вывел хозяев вперед. Серхио Рамос на 45+2-й счет сравнял. Победный гол забил Руслан Малиновский на 57-й минуте.