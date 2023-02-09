«Марсель» выбил ПСЖ из Кубка Франции на стадии 1/8 финала

«Марсель» обыграл ПСЖ в поединке 1/8 финала Кубка Франции (2:1).
Алексис Санчес на 31-й минуте забил пенальти и вывел хозяев вперед. Серхио Рамос на 45+2-й счет сравнял. Победный гол забил Руслан Малиновский на 57-й минуте.
|Марсель2 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Марсель» обыграл ПСЖ в поединке 1/8 финала Кубка Франции (2:1).
Алексис Санчес на 31-й минуте забил пенальти и вывел хозяев вперед. Серхио Рамос на 45+2-й счет сравнял. Победный гол забил Руслан Малиновский на 57-й минуте.
Игра - ответ на вопрос, зачем ПСЖ нужен Мбаппе. Нет в составе "лягушонка" и движение атаки Парижа становится предсказуемым.
Верратти - минус. Сдал итальянец прилично. На фоне отсутствия из-за травмы Санчеша, Месси пришлось опускаться для приёма мяча чуть ли не к центру поля. Откуда чё тут путное впереди у Парижа возьмётся ? Неймар плохо отыграл..., но думаю это после долгой паузы. Бразилец должен набрать форму, ибо с Баварией он один из немногих, кто может наводить ужас на защитные ряды "роттен".
А Марсель... А выиграл Марсель, с чем его и поздравляю.
Игра - ответ на вопрос, зачем ПСЖ нужен Мбаппе. Нет в составе "лягушонка" и движение атаки Парижа становится предсказуемым.
Верратти - минус. Сдал итальянец прилично. На фоне отсутствия из-за травмы Санчеша, Месси пришлось опускаться для приёма мяча чуть ли не к центру поля. Откуда чё тут путное впереди у Парижа возьмётся ? Неймар плохо отыграл..., но думаю это после долгой паузы. Бразилец должен набрать форму, ибо с Баварией он один из немногих, кто может наводить ужас на защитные ряды "роттен".
А Марсель... А выиграл Марсель, с чем его и поздравляю.
Вообще не понятно как у ПСЖ при всех деньгах, нет ни одного нормального полузащитника, кроме Верратти. Ну Ренату мб ещё.
Вообще не понятно как у ПСЖ при всех деньгах, нет ни одного нормального полузащитника, кроме Верратти. Ну Ренату мб ещё.