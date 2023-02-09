Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Кубок 2022/2023

«Марсель» выбил ПСЖ из Кубка Франции на стадии 1/8 финала

сегодня, 01:07
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Марсель» обыграл ПСЖ в поединке 1/8 финала Кубка Франции (2:1).

Алексис Санчес на 31-й минуте забил пенальти и вывел хозяев вперед. Серхио Рамос на 45+2-й счет сравнял. Победный гол забил Руслан Малиновский на 57-й минуте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт onzemondial.com
«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 01:01
«Боруссия» Дортмунд одолела «Бохум» в 1/8 финала Кубка Германии
Сегодня, 00:46
«Реал» переиграл «Аль-Ахли» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
Сегодня, 00:00
«Ювентус» крупно обыграл «Салернитану»
Вчера, 00:48
«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
Вчера, 00:09
«Зандхаузен» Жирова уступил «Фрайбургу» в Кубке Германии
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
y9y6gu2kntnw
y9y6gu2kntnw
сегодня в 02:22
И вновь добро победило бабло
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:07
Месси зарешал...
salleeh
salleeh
сегодня в 02:00
Посмотрим-посмотрим! Бавария фаворит предстоящей встречи. Главное чтобы Нагельсман не давал играть Сане, самое дорогое и бесполезное приобретение Салихамиджича. Крайняя игра Баварии с Вольсбургом вселяет уверенность, что ПСЖ будет обыгран крупно…
протон
протон
сегодня в 01:55
Дорогие мои друзья, те, кто в моей группе Черенкова, намечается интересная битва к концу месяца, "Петля" в декабре, если не ошибаюсь, встречались. Вижу, друг "Ironigor" начал играть более рискованно, на высоких кефах. Группу замыкает Василий Слизевич. Хорошая тактическая игра у замыкающего тройку в группе. Желаю всем побед, но в группе победитель определиться к концу месяца. Желаю Всем большого набора количество баллов. Без этого ни как больше содержательных комментариев.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:51
Ну всё как и должно было быть . С Победой Марсель !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:50
Месси уже приз вручили ??
Как лучшему среди проигравших среди всех 1/8-х мира..
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:25
Это всё ерунда... ПСЖ надо готовиться к ЛЧ... Баварию надо вздернуть... Отвлекаться и ломать ноги на Марселе не очень то они и хотели..
амурец
амурец
сегодня в 01:21
Нет Мбаппе, Неймар после травмы тоже не очень но пас отдал , Рамос вот вроде молодец, но один тоже многого не слелает, наверное если бы Месси был на поле может у ПСЖ что нибудь и получилось бы
протон
протон
сегодня в 01:17
Вот говорили мне что без Мбаппе ПСЖ играет в разы лучше,и что-то я этого не вижу вообще.За мячи впереди некому цепляться,под прессингом команда валится мгновенно и команда не знает как из под него выходить.Не хватает всё-таки Мбаппе,кто бы там что не говорил.Ну и Марсель нужно похвалить ещё раз,очень круто играют и на победу они наиграли вполне заслуженно.
Вообще не понятно как у ПСЖ при всех деньгах, нет ни одного нормального полузащитника, кроме Верратти. Ну Ренату мб ещё.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:16, ред.
Классный матч.
Игра - ответ на вопрос, зачем ПСЖ нужен Мбаппе. Нет в составе "лягушонка" и движение атаки Парижа становится предсказуемым.
Верратти - минус. Сдал итальянец прилично. На фоне отсутствия из-за травмы Санчеша, Месси пришлось опускаться для приёма мяча чуть ли не к центру поля. Откуда чё тут путное впереди у Парижа возьмётся ? Неймар плохо отыграл..., но думаю это после долгой паузы. Бразилец должен набрать форму, ибо с Баварией он один из немногих, кто может наводить ужас на защитные ряды "роттен".

А Марсель... А выиграл Марсель, с чем его и поздравляю.
протон
протон
сегодня в 01:14
Малиновский как из пращи зарядил, отлично лег мяч на ногу, просто прошил Доннаруму.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:13
Гном опять в пролете. Без Мбаппе не чего не может. Так и останется он без кубка Франций. Второй год его выйграть не может. А в ЛЧ так тем более ловить не чего!! Там сопернеки в сто раз сильней.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:09
ПСЖ вообще разучились играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 