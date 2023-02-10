Стало известно имя главной трансферной цели «Челси» летом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — главная трансферная цель «Челси» на лето 2023 года.
Лондонцы активно ищут игрока на позицию «девятки». Однако на футболиста есть и другие претенденты.
«Челси» идет на 9-м месте в АПЛ.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — главная трансферная цель «Челси» на лето 2023 года.
Лондонцы активно ищут игрока на позицию «девятки». Однако на футболиста есть и другие претенденты.
«Челси» идет на 9-м месте в АПЛ.
Де Лаурентис за него запросит огромную сумму, все-таки купил его за 80 миллионов, а сейчас после того, как он принесёт Наполи долгожданное чемпионство + стал намного сильнее за три сезона не удивлюсь, если ценник будет за него 150 и выше.
Де Лаурентис за него запросит огромную сумму, все-таки купил его за 80 миллионов, а сейчас после того, как он принесёт Наполи долгожданное чемпионство + стал намного сильнее за три сезона не удивлюсь, если ценник будет за него 150 и выше.