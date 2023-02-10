Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Стало известно имя главной трансферной цели «Челси» летом

вчера, 21:55

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — главная трансферная цель «Челси» на лето 2023 года.

Лондонцы активно ищут игрока на позицию «девятки». Однако на футболиста есть и другие претенденты.

«Челси» идет на 9-м месте в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» интересуется Фелишем
Сегодня, 12:14
Слухи«Манчестер Юнайтед» может летом подписать Дибалу
Сегодня, 11:57
СлухиМолодой нападающий «Арсенала» заинтересовал «Милан»
Сегодня, 11:44
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» хотят подписать игрока «Антверпена»
Сегодня, 11:33
Слухи«Тоттенхэм» нашёл замену Ленгле
Сегодня, 10:54
СлухиЛукас Моура может пополнить состав «Милана»
Сегодня, 10:12
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Да при Абраме хоть на сколько то адекватная политика была, сейчас же...Я сразу как стало известно, что амер приходит, задумался над тем что стоит 1-2 окна присмотреться, а потом уже решить, стоит ли продолжать проекту симпатизировать? Вопросов только больше, а я еще помню Десайи, Лебефа, Дзолу, Харина и т.д. в Челси.
Де Лаурентис за него запросит огромную сумму, все-таки купил его за 80 миллионов, а сейчас после того, как он принесёт Наполи долгожданное чемпионство + стал намного сильнее за три сезона не удивлюсь, если ценник будет за него 150 и выше.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:18
Челси сейчас не является приоритетной командой, если у него будут варианты
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:39
Пытаются обменять на бельгийский дуб Лукаку.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:38
Опять купят уже на закате игрока...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Быстрее бы уже услышать о новом руководстве и всего менеджерского состава у Челси . Эти уж точно не справляются !(
lotsman
lotsman
вчера в 22:19
Если это главная цель, надо добиваться её.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 