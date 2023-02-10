Лапорта: «Бускетс хочет перейти в МЛС. Он не скрывает это»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса.
У него было предложение из МЛС в январе, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы попробовать свои силы в США.
Серхио мог уйти в январе этого года, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что сможет дальше выступать за «Барселону» с нового сезона, мы обсудим этот вопрос летом.
Его некем по факту заменить, по стилю и пониманию близок только Родри, но он в МС. Боюсь, что может повториться типичная ситуация когда ключевой опорник покидает клуб (примеры: Макелеле и Реал, Скоулз и МЮ, Гаттузо и Милан, далеко брать не будем: Каземиро и Реал...).
Ну а так что, нужно растить приемника. Хорошо развивался Нико, но травма всё испортила, надеюсь продолжит развитие в Барсе....
Его некем по факту заменить, по стилю и пониманию близок только Родри, но он в МС. Боюсь, что может повториться типичная ситуация когда ключевой опорник покидает клуб (примеры: Макелеле и Реал, Скоулз и МЮ, Гаттузо и Милан, далеко брать не будем: Каземиро и Реал...).
Ну а так что, нужно растить приемника. Хорошо развивался Нико, но травма всё испортила, надеюсь продолжит развитие в Барсе....