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Лапорта: «Бускетс хочет перейти в МЛС. Он не скрывает это»

сегодня, 16:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

У него было предложение из МЛС в январе, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы попробовать свои силы в США.

Серхио мог уйти в январе этого года, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что сможет дальше выступать за «Барселону» с нового сезона, мы обсудим этот вопрос летом.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:10
По речи Рапорты становится ясно, что Серхио не будет в следующем сезоне...
Его некем по факту заменить, по стилю и пониманию близок только Родри, но он в МС. Боюсь, что может повториться типичная ситуация когда ключевой опорник покидает клуб (примеры: Макелеле и Реал, Скоулз и МЮ, Гаттузо и Милан, далеко брать не будем: Каземиро и Реал...).

Ну а так что, нужно растить приемника. Хорошо развивался Нико, но травма всё испортила, надеюсь продолжит развитие в Барсе....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:06
Правильное решение в 34 года для пенсионного фонда !)
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