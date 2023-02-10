Лапорта: «Бускетс хочет перейти в МЛС. Он не скрывает это»

Президент «Барселоны» высказался о будущем полузащитника .

У него было предложение из МЛС в январе, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы попробовать свои силы в США .

Серхио мог уйти в январе этого года, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что сможет дальше выступать за «Барселону» с нового сезона, мы обсудим этот вопрос летом.