«Он зверь. Очень зрелый ребёнок». Альба — о Гави

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о своем одноклубнике Гави.
(Смеется). Он зверь. Он очень много дает команде.
Он очень зрелый ребёнок. Ему еще многое предстоит узнать, но он будет очень важным футболистом в сборной и в «Барселоне».
И если в ходе этого обсуждения у пользователей возникают какие-то разногласия, то ничего необычного или нехорошего в этом нет. Вполне обыденная вещь.
Не создавать же в самом деле ради этого хэштег "разборки_посетителей"
И если в ходе этого обсуждения у пользователей возникают какие-то разногласия, то ничего необычного или нехорошего в этом нет. Вполне обыденная вещь.
Не создавать же в самом деле ради этого хэштег "разборки_посетителей"
Ему предстоит многому ещё научиться, но я верю, что у него всё получится, парень с железным характером.
Ему предстоит многому ещё научиться, но я верю, что у него всё получится, парень с железным характером.