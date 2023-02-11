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«Он зверь. Очень зрелый ребёнок». Альба — о Гави

вчера, 14:28

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о своем одноклубнике Гави.

(Смеется). Он зверь. Он очень много дает команде.

Он очень зрелый ребёнок. Ему еще многое предстоит узнать, но он будет очень важным футболистом в сборной и в «Барселоне».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:43
Принцесса посадит в клетку зверя.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 14:52
Полностью с Вами не согласен, от слова до слова. Для вопросов к модераторам существует хэштег "вопрос_модератору". А хэштег "конкурс_прогнозов" создан для обсуждения, как ни странно, конкурса прогнозов.
И если в ходе этого обсуждения у пользователей возникают какие-то разногласия, то ничего необычного или нехорошего в этом нет. Вполне обыденная вещь.
Не создавать же в самом деле ради этого хэштег "разборки_посетителей"
протон
протон
вчера в 14:44
Маленький моторчик команды.
Ему предстоит многому ещё научиться, но я верю, что у него всё получится, парень с железным характером.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:35
Так оно и есть - зверюга))
Гость
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