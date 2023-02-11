«Он зверь. Очень зрелый ребёнок». Альба — о Гави

Защитник «Барселоны» поделился мнением о своем одноклубнике .

(Смеется). Он зверь. Он очень много дает команде.

Он очень зрелый ребёнок. Ему еще многое предстоит узнать, но он будет очень важным футболистом в сборной и в «Барселоне».