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МЮ улучшит тренировочную базу клуба после критики со стороны Роналду

вчера, 14:14

«Манчестер Юнайтед» усовершенствует свою тренировочную базу в Кэррингтоне.

На территории объекта будет построен новый оздоровительный комплекс, в котором футболисты смогут заниматься йогой. У МЮ есть планы касательно дальнейшего развития клубной базы. Потенциальные улучшения включают в себя строительство жилого комплекса на территории базы в Кэррингтоне.

Примечательно, что перед уходом из «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду раскритиковал тренировочные объекты «красных дьяволов».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:27
дело хорошее, дело нужное
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:07
Глейзеры выжали из МЮ все деньги и хотят продать. Ремонт нужен, чтобы продать подороже. Причем тут без ремонта никто не купит? Без ремонта купят, но дешевле, чем с ремонтом. Перед продажей авто или квартиры обязательно делают ремонт и приводят в порядок внешний вид.

Ты думаешь, МЮ затеял ремонт после слов Роналду???? Этот нытик только прикрывался некачественным ремонтом, чтобы себя оправдать. Сейчас МЮ показывает хороший результат, как и до его прихода. Состояние базы вообще ни при чем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:48
Пр ивсём. МЮ и продавать начали более активно после слов Рона. Так что спасибо ему.
Или ты думаешь, что если не поменять обои на базе, то МЮ не купят?) Никто даже смотреть не будет в каком состоянии база. МЮ-это бренд, его купят и отдельно от базы.
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
вчера в 16:36
Слушайте... ваш Пеналду игрок Альнасра будьте любезны уже оставьте МЮ в покое!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:22
Просто надо вымести всю грязь, которую оставил после себя балласт... К чему его приплели?..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:17
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 16:13
    Прав оказался Рон. Он хотел как лучше для клуба и ему пришлось высказаться про критику иначе не кто бы не пошевелился.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:48
    Зря, этим признают вину и дают допкартбланш его возвеличивание с чем обязательно, кому надо используется. Журналист этот долго не заставит ждать).
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:42
    При чем тут Роналду?? Это вообще никак не связано. МЮ хотят продать, поэтому решили сделать ремонт, чтобы подороже продать.

    Игроки не жалуются, их все устраивает. Только балласт решил оправдать свое бесполезность старой инфраструктурой. Без него результаты лучше.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 14:22
    Есть смысл прислушиваться к мнению игроков
    Гость
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