МЮ улучшит тренировочную базу клуба после критики со стороны Роналду

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вчера, 14:14

«Манчестер Юнайтед» усовершенствует свою тренировочную базу в Кэррингтоне.

На территории объекта будет построен новый оздоровительный комплекс, в котором футболисты смогут заниматься йогой. У МЮ есть планы касательно дальнейшего развития клубной базы. Потенциальные улучшения включают в себя строительство жилого комплекса на территории базы в Кэррингтоне.

Примечательно, что перед уходом из «Манчестер Юнайтед» нападающий раскритиковал тренировочные объекты «красных дьяволов».