МЮ улучшит тренировочную базу клуба после критики со стороны Роналду

«Манчестер Юнайтед» усовершенствует свою тренировочную базу в Кэррингтоне.
На территории объекта будет построен новый оздоровительный комплекс, в котором футболисты смогут заниматься йогой. У МЮ есть планы касательно дальнейшего развития клубной базы. Потенциальные улучшения включают в себя строительство жилого комплекса на территории базы в Кэррингтоне.
Примечательно, что перед уходом из «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду раскритиковал тренировочные объекты «красных дьяволов».
Ты думаешь, МЮ затеял ремонт после слов Роналду???? Этот нытик только прикрывался некачественным ремонтом, чтобы себя оправдать. Сейчас МЮ показывает хороший результат, как и до его прихода. Состояние базы вообще ни при чем.
Ты думаешь, МЮ затеял ремонт после слов Роналду???? Этот нытик только прикрывался некачественным ремонтом, чтобы себя оправдать. Сейчас МЮ показывает хороший результат, как и до его прихода. Состояние базы вообще ни при чем.