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Жирков считает свою профессиональную карьеру завершённой

вчера, 20:01

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков считает свою профессиональную карьеру завершённой.

Об этом он сказал после победы в составе российской команды на Кубке Легенд, в котором принимают участие игроки старше 35 лет. Турнир завершился 12 февраля.

Если я играю здесь, наверное, да. Надо так думать.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
Спасибо. Ошибся, с кем не бывает.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:24
В составе Челси Юрий Валентинович забивал Спартаку))
Ravshan878
Ravshan878 ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 10:23
Да так прикаловаюс дружище.😉.
Иногда можно.
drive45
drive45
сегодня в 10:09
Спасибо Юрию за то что он играл, играет и будет играть в футбол и совсем не важно за какую команду. Он является примером и образцом для многих футболистов и любителей футбола . Дальнейших ему творческих успехов и удачи во всех его делах и начинаниях.
anzhi1
anzhi1
сегодня в 08:36
Когда-то это должно было случиться. Мало кто играл как Жирков из российских игроков. Самая запоминающая часть его карьеры наверное все таки прошла в Цска . Талантливый футболист
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:32, ред.
Юрий Валентинович ассоциируется у меня с отличной игрой в сборной. Как ни странно, но его игра в составе армейцев выветрилась из моей памяти начисто, хотя по меркам истории его карьера в клубе один миг, а по меркам футбола - целая вечность.
Техника... работоспособность... интеллигентность, неконфликтность - вот основные качества Ю.В. Забивал красивые мячи ( вспомнил гол в составе "Челси" в ворота ЦСКА). В общем, отличная карьера отличного парня.
протон
протон
вчера в 23:07
На пике был одним из лучших в Европе на своей позиции. Жаль что в Челси не сложилось
Хотелось бы, чтобы такой мастер передавал свой опыт и мастерство молодому поколению.
minai
minai
вчера в 23:06, ред.
Да он уже весь седой. Да и говорит в стиле кличко.
Loko57
Loko57
вчера в 22:52
Неужели)) Все думали что он вечен!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:49
А если серьезно,то конечно огромное ,ему спасибо,за проделанную работу колосальную,за те успехи и в ЦСКА,и сборной,еще Акинфеев остался,на них смотришь и вспоминаешь ,те удачные моменты нашей сборной,и клубов на евро кубках!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 22:46
Как обычно!! А ну пошел скотина работать в пер.див.,мне на маникюр не хватает,а еще на ту сумочку!!! На пенсию он собрался!!! А!!!!
Asper
Asper ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 22:09
Неинтересно.
И острить на эту тему уже некрасиво
Gahi
Gahi
вчера в 21:47
Молодец, заслуживает уважения, удачи тебе Юра.
sova147
sova147
вчера в 21:42
Большой успешный футбольный путь прошел Юрий! Спасибо за игру и результат!!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:39
Интересно что скажет жена Жиркова?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:28
Время притопало, незаметно.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:01
Уходит поколение,а новые всё хуже и хуже
adekvat
adekvat
вчера в 20:41
Рано ещё Павлюченко ждёт.
lotsman
lotsman
вчера в 20:27
Пора бы уже. Хорошо играл, во время ушёл, как говорят - с победой.
112910415
112910415
вчера в 20:25
это была славная карьера
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:18
Самый заметный след Жирков оставил в Зените.
shur
shur
вчера в 20:11
...вот о ком, из той памятной Бронзы, только хорошее хочется
сказать, большое спасибо за игру и низкий поклон, спасибо Юра..!!!
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:10
Ну да, ну да. Замечательный анализ.
В итоге взяли таки по три и потерялись вместе с автобусом.
shlomo
shlomo
вчера в 20:06
Ну... тут и не поспоришь... Юра, делал все по максимуму. Удачи в дальнейшем!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:05
И это правильное решение - даем дорогу молодым.
Сп62
Сп62
вчера в 20:04
Юрию надо сказать спасибо. Свой след в футболе он оставил. Будем помнить.
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