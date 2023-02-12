Жирков считает свою профессиональную карьеру завершённой

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вчера, 20:01

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России считает свою профессиональную карьеру завершённой.

Об этом он сказал после победы в составе российской команды на Кубке Легенд, в котором принимают участие игроки старше 35 лет. Турнир завершился 12 февраля.