Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков считает свою профессиональную карьеру завершённой.
Об этом он сказал после победы в составе российской команды на Кубке Легенд, в котором принимают участие игроки старше 35 лет. Турнир завершился 12 февраля.
Если я играю здесь, наверное, да. Надо так думать.
Техника... работоспособность... интеллигентность, неконфликтность - вот основные качества Ю.В. Забивал красивые мячи ( вспомнил гол в составе "Челси" в ворота ЦСКА). В общем, отличная карьера отличного парня.
Техника... работоспособность... интеллигентность, неконфликтность - вот основные качества Ю.В. Забивал красивые мячи ( вспомнил гол в составе "Челси" в ворота ЦСКА). В общем, отличная карьера отличного парня.