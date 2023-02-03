Озил решил завершить карьеру

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сегодня, 16:27

Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» решил завершить карьеру. Об этом сообщил журналист Якуп Джинар.

Футболист вчера отыграл 45 минут матча против «Кайсериспора». Сегодня утром игрок не пришёл на тренировку, сказав своим товарищам по команде о решении уйти из футбола.