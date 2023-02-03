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ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьТурция. Супер-Лига 2022/2023

Озил решил завершить карьеру

сегодня, 16:27

Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил решил завершить карьеру. Об этом сообщил журналист Якуп Джинар.

Футболист вчера отыграл 45 минут матча против «Кайсериспора». Сегодня утром игрок не пришёл на тренировку, сказав своим товарищам по команде о решении уйти из футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:55
по сути закончил он давно !...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:09
Так и запишем: тихо открыл дверь и ушел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:57
Рано сдался, можно было в низших турецких клубах неплохо подзаработать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:53
Его уже забыли, будто и не было...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 16:52
Возможно это просто оправдание, чтобы на тренировку не идти...
Шутка конечно. В свои лучшие годы Озил был, наверно, лучшим разыгрывающим полузащитников в мире. Жаль, что так бесславно закончился его путь и в клубах и в сборной.
us34qr3njkey
us34qr3njkey ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:32
Это точно, но игрок он хороший!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:30
Блин...я уже даже забыл о нем и думал, что он давно повесил бутсы на гвоздь...
Гость
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