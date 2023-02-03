Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил решил завершить карьеру. Об этом сообщил журналист Якуп Джинар.
Футболист вчера отыграл 45 минут матча против «Кайсериспора». Сегодня утром игрок не пришёл на тренировку, сказав своим товарищам по команде о решении уйти из футбола.
Шутка конечно. В свои лучшие годы Озил был, наверно, лучшим разыгрывающим полузащитников в мире. Жаль, что так бесславно закончился его путь и в клубах и в сборной.
Шутка конечно. В свои лучшие годы Озил был, наверно, лучшим разыгрывающим полузащитников в мире. Жаль, что так бесславно закончился его путь и в клубах и в сборной.