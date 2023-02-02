Чемпион мира 2018 года Варан завершил карьеру в сборной Франции

Защитник Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции. Футболист объявил об этом в социальной сети.
Варан выступал за национальную команду с 2013 года. На ЧМ-2022 игрок провёл 6 матчей за «синих».
Защитник Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции. Футболист объявил об этом в социальной сети.
Варан выступал за национальную команду с 2013 года. На ЧМ-2022 игрок провёл 6 матчей за «синих».
У него карьера чем-то напоминает карьеру Иско в составе Королевского клуба.
Оба игроки имеют фантастический потенциал но в составе сливочных постоянно находились где-то в тени. Игроки второго плана так бы сказать. И оба они так и не смогли полностью себя реализовать в спортивном аспекте.
Варан очень уверенно играл в составе Сборной. Жаль что в столь раннем для игрока возрасте он ее покидает. Некоторые игроки только в полном рассвете сил в 29.
Но Варан в этом аспекте даже превзошёл Бейла который завершил выступления в сборной в 33 года!!!
У него карьера чем-то напоминает карьеру Иско в составе Королевского клуба.
Оба игроки имеют фантастический потенциал но в составе сливочных постоянно находились где-то в тени. Игроки второго плана так бы сказать. И оба они так и не смогли полностью себя реализовать в спортивном аспекте.
Варан очень уверенно играл в составе Сборной. Жаль что в столь раннем для игрока возрасте он ее покидает. Некоторые игроки только в полном рассвете сил в 29.
Но Варан в этом аспекте даже превзошёл Бейла который завершил выступления в сборной в 33 года!!!
А вообще Варан проводит отличную карьеру, достиг больших побед в клубном футболе, в составе сборной стал ЧМ так что и тут есть чем гордиться.
А вообще Варан проводит отличную карьеру, достиг больших побед в клубном футболе, в составе сборной стал ЧМ так что и тут есть чем гордиться.