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Чемпион мира 2018 года Варан завершил карьеру в сборной Франции

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:52
Это его право, понял что больше не может или не хочет, нам все равно всего не понять. Мог бы еще на ЧЕ отыграть хотя бы, состав у сборной отличный, тренер тот же,сборная точно будет в числе фаворитов и одной из главных претендентов на победу.
А вообще Варан проводит отличную карьеру, достиг больших побед в клубном футболе, в составе сборной стал ЧМ так что и тут есть чем гордиться.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:30
Конфликт с тренером???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:27
Хороший игрок, мотив бы узнать...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:57
Как то рано он отказался от сборной. Его партнёру по Франции Жиру уже 36, но он не завершает карьеру в команде. Так же, как и 35 летний Бензема, который наверняка ещё очень пригодится команде, Гризманну за 30 и он ещё долго поиграет в сборной. Роналду и Модрич в свои 37 мечтают сыграть на Евро 2024 за свои страны и таких примеров масса. Так же много случаев возвращения игроков в свою сборную, после того, как они объявляли о завершении карьеры в ней. Думаю, что Варан поспешил с таким решением и всё же ещё объявит о возобновлении своей карьеры в национальной команде.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:33
Он еще не раз поменяет свое решение, таких много было.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 16:31, ред.
Очень жаль что столь хорошего уровня игрок так рано завершает карьеру в составе своей национальной команде. Игрок очень хороший но в своей карьере он так и не смог полностью раскрыть свой потенциал.

У него карьера чем-то напоминает карьеру Иско в составе Королевского клуба.
Оба игроки имеют фантастический потенциал но в составе сливочных постоянно находились где-то в тени. Игроки второго плана так бы сказать. И оба они так и не смогли полностью себя реализовать в спортивном аспекте.

Варан очень уверенно играл в составе Сборной. Жаль что в столь раннем для игрока возрасте он ее покидает. Некоторые игроки только в полном рассвете сил в 29.

Но Варан в этом аспекте даже превзошёл Бейла который завершил выступления в сборной в 33 года!!!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 16:28
Странное решение
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:15
Не так и много поиграл за сборную.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:56
Надо же и отдыхать когда-то, теперь больше выходных будет.
Гость
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