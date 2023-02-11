Мамаев завершил карьеру

Полузащитник завершил карьеру. Игрок дал комментарий по теме:

Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей.