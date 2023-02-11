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Мамаев завершил карьеру

вчера, 14:13

Полузащитник Павел Мамаев завершил карьеру. Игрок дал комментарий по теме:

Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей.

С июля 2022 года футболист находился в статусе свободного агента.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Так отдохнул, что на футбол сил не осталось. И это ещё с женой. Что наша жизнь - игра.
memphis
memphis
вчера в 18:17
Ушла легенда
112910415
112910415
вчера в 17:26
может, и правда остепенится
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:59
Если есть на что жить, то конечно.
dok66
dok66
вчера в 16:58
Вот что иногда делает с человеком тихая семейная идиллия . Но для такого бунтаря , как Паша - это ненадолго . Быстро надоест . Думаю , мы о нем еще услышим и увидим , мб даже на тренерской скамейке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:28
Прощальный матч когда ?
6k6g7ydst66a
6k6g7ydst66a ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:16
Теперь будет больше времени на гулянки!
shur
shur
вчера в 15:15
...вот ещё один из "знаменитостей" на списание, чище в футболе становится...!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Да в целом...
Раньше читал.
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:47
Что Мамай читает книги-это факты жареные,
можно бахнуть для интриги :Книги,но поваренные.
shlomo
shlomo
вчера в 14:43
В любом случае свой след он оставил . Какой - другой вопрос .... Отличный пример игрока, который обладая способностями на том-европейском уровне, показывал их раз в пару лет. и не напрягаясь заработал кучу денег. Единственный период. когда реально блистал и тащил - какой-то сезон в "Краснодаре" ....

Ну а так что, он завершил ее намного раньше, в то памятное утро, когда Павел и его друг Саша, возомнили о себе не весь что, и думали что им все сойдет с рук... Как неоднократно сходило ранее. Но тут что-то пошло не так....
протон
протон
вчера в 14:34
Главный талант (и одновременно главный нереализовавшийся) того времени - это точно Дзагоев. Находясь с ним в одной команде, Мамаев был явно в тени (хотя отчасти из-за того, что играл опорником).
Эх, Паша, Паша, если бы не характер, то в такого игрока мог вырасти. Талант свой распустил на тусовки и скандалы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:32
Добавить книги... Так оно и есть...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:26
Отдых Мамаева задолбал,
понял Мамаев,что просто устал:
Злая жена,пелёнки да каши,-
это обычные ценности наши...
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