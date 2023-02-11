Полузащитник Павел Мамаев завершил карьеру. Игрок дал комментарий по теме:
Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей.
С июля 2022 года футболист находился в статусе свободного агента.
Эх, Паша, Паша, если бы не характер, то в такого игрока мог вырасти. Талант свой распустил на тусовки и скандалы.
Эх, Паша, Паша, если бы не характер, то в такого игрока мог вырасти. Талант свой распустил на тусовки и скандалы.
Ну а так что, он завершил ее намного раньше, в то памятное утро, когда Павел и его друг Саша, возомнили о себе не весь что, и думали что им все сойдет с рук... Как неоднократно сходило ранее. Но тут что-то пошло не так....
Ну а так что, он завершил ее намного раньше, в то памятное утро, когда Павел и его друг Саша, возомнили о себе не весь что, и думали что им все сойдет с рук... Как неоднократно сходило ранее. Но тут что-то пошло не так....