Короткая, но яркая вспышка российского футбола. Веллитон завершил карьеру

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вчера, 11:47

Веллитону удалось оставить о себе противоречивые воспоминания.

Связка с Алексом разрывала чемпионат России

Леонид Федун выудил Веллитона в 2007 году из бразильского клуба «Гояс». Футболисту было 20 лет, в своем первом сезоне в высшем дивизионе Бразилии он забил 10 мячей за 17 матчей. Приобретение нападающего обошлось «Спартаку» в 6 миллионов евро. На тот момент форвард был второй самой дорогой покупкой москвичей.

Болельщики «Спартака» приняли страйкера не самым радушным образом. Бразилец взял 11-й номер, что вызвало не лучшую реакцию. Причиной было то, что предыдущим игроком с этим номером был любимый всеми Андрей Тихонов. Вскоре болельщикам стало ясно, что Веллитон может оправдать вложенные в него средства и выбранный номер. В первом же сезоне он отличился четырьмя забитыми мячами в 12 турах, в 2008 году результаты улучшились — 6 взятий ворот в 10 встречах. Во втором сезоне голов было бы значительно больше, если бы не травма паха, которая вывела его из строя на полгода.

К возвращению Веллитона в строй в начале сезона 2009 года «Спартаком» был приобретен другой бразилец — Алекс. Московский клуб заплатил за полузащитника 7 миллионов евро. И именно в тот момент карьера нападающего в России получила новый виток развития. Кроме этого, новым главным тренером «красно-белых» стал Валерий Карпин, что тоже положительно сказалось на форварде.

В паре с соотечественником Веллитон два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В сезоне 2009 года он забил 21 мяч, а в 2010 году отличился 19 голами. Алекс, в свою очередь, классно ассистировал и отдал 21 голевую передачу, попутно забив 15 мячей. Сезон 2009 года «красно-белые» завершили на втором месте, пропустив вперед только «Рубин», а в следующем году коллектив оказался на 4-й строчке. Бразильцам так и не удалось сделать «Спартак» чемпионом.

В начале переходного сезона 11/12 Алекс покинул Россию по семейным обстоятельствам. Карпин рассказывал, отвечая на вопрос о причинах ухода бразильца:

У его жены были проблемы с родами, а летать она не могла. Он сделал выбор в пользу семьи и вернулся в Бразилию.

Алекс ушел в «Коринтианс» за 6 млн евро, а Веллитон моментально угас. После лета 2011 года он перестал забивать. Травмы, тусовки, дисквалификация из-за столкновения с Игорем Акинфеевым — все это накладывалось друг на друга и оказало пагубное влияние на выступления бразильца.

Столкновение с Акинфеевым и травля окончательно добили Веллитона

Веллитон всегда славился тем, что не боялся идти в стыки и бороться до конца. Так произошло и в августовском дерби между «Спартаком» и ЦСКА . Бразильский нападающий и голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев бросились за мячом после заброса с половины поля «красно-белых». Игроки столкнулись, Акинфеев неудачно приземлился, и у него случился разрыв крестообразных связок колена. Бразилец получил за тот эпизод желтую карточку и продолжил игру.

После того матча сразу три клуба Премьер-Лиги обратились в контрольно-дисциплинарный комитет РФС — ЦСКА , «Зенит» и «Динамо». Если обращение первых двух клубов можно списать на борьбу со «Спартаком» в чемпионате, то у «бело-голубых» была своя причина. За два года до этого Веллитон в еще более жестком стыке нанес травму Владимиру Габулову, который после эпизода покинул поле из-за перелома лицевой кости.

Коллективная жалоба принесла результат, форварда дисквалифицировали на 6 матчей, но срок наказания был сокращен до 3 после апелляции «Спартака». Помимо жалоб других клубов и разбирательств в КДК , бразильца преследовала и травля болельщиков. Однако громкими заявлениями отмечались и официальные лица. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял:

Веллитон – настоящий подонок. Он в который раз уже атакует исподтишка. Некоторые болельщики уже обещают устроить возмездие. Мы не сторонники таких акций, но, тем не менее, пусть теперь осторожнее по улицам ходит.

После дисквалификации Веллитон сыграл лишь в 9 матчах, в которых забил 2 мяча. С зимы 2013 года он трижды ездил в аренды, а в августе 2014-го перешел в турецкий «Мерсин Идманюрду» за 1 млн евро. После ухода футболиста Валерий Карпин рассказывал о постоянных нарушениях режима и безответственности на тренировках.

После ухода из «Спартака» Веллитону не удалось пробиться в большой футбол

В 2013 году на «Спартак» выходило множество европейских клубов, среди которых были «Арсенал», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург». Предложения разнились, но были в диапазоне 10-15 миллионов евро. Леонид Федун и пришедший в клуб Унаи Эмери надеялись, что еще есть возможность реанимировать карьеру игрока, чего сделать не удалось. «Спартак» выручил с продажи игрока в «Мерсин Идманюрду» всего 1 миллион евро, что существенно меньше той суммы, которую предлагали за год-полтора до трансфера.

В Турции Веллитон немного пришел в себя, забив 20 мячей за 2 первых сезона. Однако после второго из них «Мерсин» вылетел из турецкой Суперлиги, и форвард перешел в «Кайсериспор», где сразу же отличился 15 голами. Отыграв в Турции 3 года, страйкер отправился покорять Эмираты, где провел почти 4 года, после чего вернулся в Бразилию.

Веллитон хотел завершить карьеру в «Гоясе» и даже вернулся в родную команду в сентябре 2021-го, но проведя в нем меньше полгода, ушел в «Новоризонтино», где тоже не задержался. В сентябре 2022-го он остался без клуба и только сейчас объявил о завершении карьеры.