«Нет второго Озила, даже плохой его копии нет». Месут неожиданно ушел из футбола

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вчера, 23:54

Немцу надоело бегать за мячом.

Бунтарь с первых же сезонов

Месут Шредингера заявил напарникам, что уходит. Не пришел утром на тренировку. Вроде бы больше не будет играть в футбол. Видели импульсивные решения Озила. Не удивит как завершение карьеры, так и последующее возвращение. Но поступок напомнил о плеймейкере, который выигрывал чемпионат мира со сборной Германии. И не выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», ведь ушел в «Арсенал» до первой победы.

Многие думают, что Озил – воспитанник «Шальке», а это не так. Подросток кочевал из одного клуба в другой. Дольше всего готовился в «Рот-Вайссе». Затем на годик пришел в школу «кобальтовых» и шикарно дебютировал во взрослом футболе. Начал раздавать крутые голевые передачи в Бундеслиге. Вот только на руках у «Шальке» был короткий контракт с игроком, поэтому бунтарь по призванию перебрался в «Вердер».

Клуб из Бремена успел подзабыть о чемпионстве, выиграли за три года до появления Озила. Зато при помощи молодого плеймейкера попали в финал последнего розыгрыша Кубка УЕФА . После этого турнир назывался Лига Европы. Озил вместе с Бауманом, Фрингсом, Писарро и Налдо пытался заставить Пятова пропустить больше, но «Шахтёр» забил первым. Молодой Луис Адриано отрыл счет голам, а в дополнительное время отличился проворный Жадсон.

Украинская команда выиграла, а Озил остался без победы в еврокубках. Зато через сезон станет футболистом «Реала». 18 миллионов евро за молодого немца – один из лучших трансферов испанского клуба в истории, если сравнивать стоимость и качества футболиста. «Реал» подписал нового Гути, но Моуриньо оказался прав – богатство навредило немцу, хотя сам португалец заявил, что нет второго Озила, и даже плохой его копии не существует.

Искрил в Мадриде и Лондоне

Проблемой стала итальянская модель, как знаем по записям дедушки Переса. Флорентино растрепал, что Озил влюбился в девушку из Милана. Частным самолетом летал на свидания, пока Моуриньо по секрету всему свету не рассказал игроку, что у барышни в поклонниках половина состава «Милана» и «Интера». Прошла любовь, завяли помидоры. Как завяли отношения Озила и «Реала» Моуриньо.

Зато Роналду всегда благодарил Месута, что раскрыл в португальце большого снайпера. Статистика доказывает, что Озил – великий плеймейкер. Более 250 голевых пасов за карьеру — гроссмейстерский результат. У Марадоны было около 240 ассистов. У Хави и Иньесты меньше, хотя легенды провели больше матчей, чем Озил. В истории футбола не так много диспетчеров, создавших такое количество мячей.

Перед глазами чудесный мяч Месута «Лудогорцу» уже в составе «Арсенала». После ухода из «Реала», где его место делили Ди Мария и Модрич, Озил радовал Венгера и фанатов «канониров». В Лондоне немец выигрывал кубковые турниры. С возрастом не перестал любить моделей – Месут отвлекался от футбола, пропускал матчи и терял форму, его талант не оспаривали, сомневались лишь в трудолюбии.

Не испугался гнева китайцев

В мире почти два миллиарда мусульман. Шииты, сунниты и ибадиты не всегда дружат между собой, но полно неприлично богатых и могущественных суннитов. В том числе, среди футболистов. Никто слова не сказал, кроме Озила. Месут высказывался относительно событий с уйгурами в Китае.

Конечно, Месут не перестает из-за этого быть человеком со сложнейшим характером и грехами. Из сборной Германии белый парень уходил со скандалом, обвиняя всех в расизме. Озил также влез в политику. Свидетелем на его свадьбе был президент Эрдоган, который сам был плохим футболистом. Кроме дружбы с ним и походов в суды, Озил занялся созданием семьи в Стамбуле.

Его жена Амине Гюльше – бывшая мисс Турции, родила за три года двух дочерей, Эду и Элу. Не знаем, какой он папа, но человек он жесткий. Когда «Арсенал» во время карантина начал увольнение сотрудников клуба, то Озил отказался сокращать свою зарплату и обещал платить талисману команды Гуннерзавру из своего кармана. Месут обожает широкие жесты, как и Мохамед Салах.

Озил будет помогать бедным

Научиться быть Озилом нельзя, таким нужно родиться. В честь свадьбы оплатил операции детям из Уганды. Спасал деток в Индии. За пределами образа Месут приносит пользу. Как минимум, смелый и упрямый. Озил мечтает оплатить тысячу операций болеющим детям, дорогая задача. Выполняет установку строгой мамы, которая написала ему письмо после перехода в «Арсенал» за 47 млн евро:

Месут, помни, что ты в этом мире лишь гость, как и все мы. Бог наградил тебя талантом, но если ты не делишься богатством с нуждающимися, то ты не мой сын.

Классический турецкий пафос. Но если без него, то Озил – исключительный мастер. Жаль, что из-за особенностей личности – «Фенербахче» покинул из-за конфликта с наставником, и способа жизни – миланская модель не была единственной обузой, не смог раскрыть талант полностью, как тот же Модрич. Лука дебютировал за «Реал», заменив в матче Озила, и оказался намного стабильнее.

Месут скорее как Бэйл – отвлекался от футбола не раз, и в 34 года завершит карьеру. Зато деньги остались, многим поможет. Оплачивал питание беженцам в приютах Турции и Сирии. Пусть некоторые спонсоры перепугались после его острых заявлений об ошибках властелина Азии, найдет соратников для благотворительных акций. И на поле творил благо для своих команд. Один из тех, благодаря кому влюблялись в футбол.