Тен Хаг хочет, чтобы Рэшфорд забил 35 голов за сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о результативности нападающего .

Маркус имеет большое влияние на нашу игру. Я помню, что в начале сезона я задавался вопросом, сможет ли он забить 20 голов. Он достиг этой цели, теперь ему нужно думать о большем. Рэшфорд должен бросить себе вызов, чтобы набрать 30 или 35 голов в этом сезоне.