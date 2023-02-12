Тен Хаг хочет, чтобы Рэшфорд забил 35 голов за сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающего Маркуса Рэшфорда.
Маркус имеет большое влияние на нашу игру. Я помню, что в начале сезона я задавался вопросом, сможет ли он забить 20 голов. Он достиг этой цели, теперь ему нужно думать о большем. Рэшфорд должен бросить себе вызов, чтобы набрать 30 или 35 голов в этом сезоне.
В текущей кампании Рэшфорд провёл 33 матча за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 20 голов и 8 результативных передач.
Решфорд не из той оперы.
Решфорд не из той оперы.