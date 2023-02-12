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Тен Хаг хочет, чтобы Рэшфорд забил 35 голов за сезон

вчера, 14:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающего Маркуса Рэшфорда.

Маркус имеет большое влияние на нашу игру. Я помню, что в начале сезона я задавался вопросом, сможет ли он забить 20 голов. Он достиг этой цели, теперь ему нужно думать о большем. Рэшфорд должен бросить себе вызов, чтобы набрать 30 или 35 голов в этом сезоне.

В текущей кампании Рэшфорд провёл 33 матча за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 20 голов и 8 результативных передач.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:45
Сильно планку задрал, хотеть конечно не вредно
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 15:12
А теперь ему никто не мешает это сделать..
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:00, ред.
Это всего лишь - Хотелки !
Решфорд не из той оперы.
Elliada
Elliada
вчера в 14:52
Лучше бы Рэшфорд забил гол или два в финале Кубка Лиги и наконец выиграли трофей. Или в ЛЕ
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:49
Важно, что бы сам Рэшфорд захотел и главное смог.
ДСА
ДСА
вчера в 14:48
Хочет и может - разные вещи.
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