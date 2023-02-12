Клубы, снявшиеся с чемпионата Турции, не вылетят в низшую лигу .

Турецкий спортивной журналист Ахмет Селим Кул высказался о дальнейшей судьбе «Хатайспора» и «Газиантепа», которые снялись с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения.

С этого дня каждая команда будет получать по три очка, одерживая техническую победу со счетом 3:0 в матчах с «Газиантепом» и «Хатайспором». Но при этом обе команды не вылетят по итогам сезона и начнут следующий в Супер-Лиге.