Клубы, снявшиеся с чемпионата Турции, не вылетят в низшую лигу .

Турецкий спортивной журналист Ахмет Селим Кул высказался о дальнейшей судьбе «Хатайспора» и «Газиантепа», которые снялись с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения.
С этого дня каждая команда будет получать по три очка, одерживая техническую победу со счетом 3:0 в матчах с «Газиантепом» и «Хатайспором». Но при этом обе команды не вылетят по итогам сезона и начнут следующий в Супер-Лиге.
Этот пример очень важен с точки зрения статистики. Это тот случай, когда я не использовал варианты точного счета, просто поставил на 3:3 и выиграл. После первого тайма счет матча был 3:0. Но интересен и другой факт: выбрал эти лиги - Англия. Лига Один 2022/2023, Англия. Лига Два 2022/2023, Англия. Чемпионшип 2022/2023, это значит 36 матчей, и 7 вариаций (4:2, 3:3, 5:1, 4:1), без всякого анализа— итог — 0 выигрышей. А тот один Хайденхайм 3 : 3 Гамбург - это не везение. С этим примером хочу сказать, что не имеет значения, сколько аккаунтов у пользователя. Если не анализируешь вообще, итог будет 0, или если повезет 1 победа.
Перт Глори — Мельбурн Сити (2:4)
Альмерия — Бетис (2:3)
Вестерло — Гент (3:3)
Ваасланд-Беверен — Дендер (5:2)
Последние матчи - это те матчи, когда я колебался и не делал ставки, хотя выиграл бы, если бы не сомнения. Вестерло — Гент (3:3) особенно этот матч....))) Хорошо, что хоть в пятом случае я доверился своему чутью и сделал ставку на тот матч - Хайденхайм 3 : 3 Гамбург (Германия. Вторая Бундеслига 2022/2023, 20 тур)
Клоны мало помогают, если отсутствует анализ. Все самое интересное в матрице. Но если есть сомнения в этой матрице - итог 0. Сколько раз упустил счет 3:3 даже не считать, начиная с 2021-го года. Иногда без анализа ставишь на 4:2, а в конце матча 2:1, или 0:0, но удары по воротам у обеих команд +15... Всякое бывает. Хочу сказать что анализ есть анализ. Ну если другие не умеют это сделать, это не значит что это невозможно и нужна только удача. Удача бывает раз за несколько месяцев, а не постоянно. Вчера еще был матч ПСВ —Гронинген (6:0). Что ПСВ забьет 6 не сомневался, а вот что гости забьют хотя бы один - надеялся. Но не смогли, поставил на 6:1, хотя хотел и на 6:0 поставить, но кэф не понравился - был меньше 20. Иногда причина бывает в этом.
Этот пример очень важен с точки зрения статистики. Это тот случай, когда я не использовал варианты точного счета, просто поставил на 3:3 и выиграл. После первого тайма счет матча был 3:0. Но интересен и другой факт: выбрал эти лиги - Англия. Лига Один 2022/2023, Англия. Лига Два 2022/2023, Англия. Чемпионшип 2022/2023, это значит 36 матчей, и 7 вариаций (4:2, 3:3, 5:1, 4:1), без всякого анализа— итог — 0 выигрышей. А тот один Хайденхайм 3 : 3 Гамбург - это не везение. С этим примером хочу сказать, что не имеет значения, сколько аккаунтов у пользователя. Если не анализируешь вообще, итог будет 0, или если повезет 1 победа.
Перт Глори — Мельбурн Сити (2:4)
Альмерия — Бетис (2:3)
Вестерло — Гент (3:3)
Ваасланд-Беверен — Дендер (5:2)
Последние матчи - это те матчи, когда я колебался и не делал ставки, хотя выиграл бы, если бы не сомнения. Вестерло — Гент (3:3) особенно этот матч....))) Хорошо, что хоть в пятом случае я доверился своему чутью и сделал ставку на тот матч - Хайденхайм 3 : 3 Гамбург (Германия. Вторая Бундеслига 2022/2023, 20 тур)
Клоны мало помогают, если отсутствует анализ. Все самое интересное в матрице. Но если есть сомнения в этой матрице - итог 0. Сколько раз упустил счет 3:3 даже не считать, начиная с 2021-го года. Иногда без анализа ставишь на 4:2, а в конце матча 2:1, или 0:0, но удары по воротам у обеих команд +15... Всякое бывает. Хочу сказать что анализ есть анализ. Ну если другие не умеют это сделать, это не значит что это невозможно и нужна только удача. Удача бывает раз за несколько месяцев, а не постоянно. Вчера еще был матч ПСВ —Гронинген (6:0). Что ПСВ забьет 6 не сомневался, а вот что гости забьют хотя бы один - надеялся. Но не смогли, поставил на 6:1, хотя хотел и на 6:0 поставить, но кэф не понравился - был меньше 20. Иногда причина бывает в этом.
Горе которое пришло на землю Турции изменит не только чемпионат по футболу , но и возникнет очень много других проблем по всей стране. И скорее всего не только Газиантеп и Хатайспор, а ещё будут клубы которые снимутся с чемпионата Турции. Но и в других лигах низших дивизионов возникнут проблемы . А это будут уже проблемы намного больших масштабов , чем двух этих команд . И скорее всего футбольная федерация Турции примет правильное решение об остановке чемпионата .
Горе которое пришло на землю Турции изменит не только чемпионат по футболу , но и возникнет очень много других проблем по всей стране. И скорее всего не только Газиантеп и Хатайспор, а ещё будут клубы которые снимутся с чемпионата Турции. Но и в других лигах низших дивизионов возникнут проблемы . А это будут уже проблемы намного больших масштабов , чем двух этих команд . И скорее всего футбольная федерация Турции примет правильное решение об остановке чемпионата .