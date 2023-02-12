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Азар назвал гол Роналду «Ювентусу» самым красивым, который он видел

вчера, 14:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Эден Азар назвал лучший гол, который он видел.

Бельгиец остановил свой выбор на голе Криштиану Роналду в составе мадридского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 в ворота «Ювентуса» (3:0), когда КриРо отправил мяч в сетку в падении через себя.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:48
Гол Криша действительно красивый и трудный из-за той высоты, на которую он выпрыгнул, но он бывали голы и краше, и технически сложнее....лично мне очень нравится гол Денниса Бергкампа в ворота Ньюкасла в далеком 2002 году
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:07
А ведь у самого много классных голов в топ матчах против Арсенала, ТТХ, МЮ, Сити, Ливерпуля, ВХЮ, Эвертону и по несколько...
Elliada
Elliada ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:24
8 минут видео!!!! Хоть сказал бы на что смотреть и когда.
shur
shur ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:11
...вот ещё привет от Азара...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:33
Согласен с Азаром, это было круто!"
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:36
Азар профессиональный футболист...он сам такие может забивать...он же сказал " лучший из тех что он видел"...что непонятно?)...с ним поспорь)...
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:33
Азар старше меня, но я эти голы видел. Даже есть красивее голы в новейшей истории. К примеру, гол ван Бронкхорста в полуфинале ЧМ 2010 в ворота Уругвая или гол Ибрагимовича через себя
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Азар родился в 91 году...эти голы он просто не видел...ретро-футбол мало кто смотрит)...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 15:10
Ну а чё, гол был хорош... Может Азар просто хочет в СА?..
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:59
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:44
    Азар видимо футбол не смотрит. Голов покрасивей было много. К примеру, гол Роберто Карлоса со штрафного, гол Зидана в финале ЛЧ, гол Марадоны в ворота Англии и т. д.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:35
    Таких голов было много, но Криш редко так бьёт,боится причёску попортить
    Гость
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