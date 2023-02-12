Азар назвал гол Роналду «Ювентусу» самым красивым, который он видел

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вчера, 14:30

Нападающий «Реала» назвал лучший гол, который он видел.

Бельгиец остановил свой выбор на голе в составе мадридского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 в ворота «Ювентуса» (3:0), когда КриРо отправил мяч в сетку в падении через себя.