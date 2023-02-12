Азар назвал гол Роналду «Ювентусу» самым красивым, который он видел

Нападающий «Реала» Эден Азар назвал лучший гол, который он видел.
Бельгиец остановил свой выбор на голе Криштиану Роналду в составе мадридского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 в ворота «Ювентуса» (3:0), когда КриРо отправил мяч в сетку в падении через себя.
Хотя тут речь о Роналду, ты же, как один из главных хэйтеров португала на Соккер.ру другого не мог написать увидев что-то положительное о нём))
Хотя тут речь о Роналду, ты же, как один из главных хэйтеров португала на Соккер.ру другого не мог написать увидев что-то положительное о нём))