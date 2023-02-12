В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к экс-игроку «Ювентуса»

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вчера, 18:13

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему игроку «Ювентуса» .

Предложение по этому игроку действительно было, но мы его не рассматривали в качестве реального и в дальнейшем рассматривать не будем.

В декабре 2022 года Портанова был приговорён к шести годам тюремного заключения за групповое сексуальное насилие. С тех пор он на поле не появлялся. Футболист в данный момент числится игроком «Дженоа».