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Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

вчера, 23:52

Полузащитник Марсель Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент игрок выступает за «дьяволов» на правах аренды, права на него принадлежат «Баварии». Руководство английского клуба довольно уровнем игры футболиста.

«Бавария» готова расстаться с полузащитником, мюнхенцы планируют приобрести Конрада Лаймера из клуба «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:51
Теперь все ясно, его обидели просто. Обратил внимание на это, что он очень обидчивый. Меня заигнорил, хотя плохого я про него ничего не писал, но ему не понравилось как я с ним общаюсь. Не удивлюсь если кто пробовал с ним в диалог вступить и беседа шла не по плану этого Гора, то он так же был добавлен в игнор.
А обиделся он из-за того что не мог переиграть оппонентов, тех кто пишет много и получает больше фишек. Обозлился и решил всех "проучить". Хотя сам пишет что ему КП не нужен и призы тоже - ему это все очень нужно.

Ну а на счет того что клоноводство это труд, я согласен с этим. Одно дело комментарии писать, статьи какие то, это же ведь нельзя назвать трудом в прямом понимание этого слова. Человеку это должно нравиться, он делиться своими мыслями с другими. Он должен получать от этого моральное удовольствие, через силу и даже за фишки этого делать не станешь. Трудом все-таки это не назовешь.

А вот клонов поддерживать, это труд тот еще. Ему даже самому это всё не нравится и точно надоело, но из-за обиды а теперь и вредности будет дальше продолжать трудиться)
протон
протон
сегодня в 00:25
"что ваша супруга jessssy ставит"
Приведите мне факт без конспирологии, где я заявил , что Jessssy - моя супруга.
протон
протон
сегодня в 00:20
А Бавария в своём репертуаре: взяли за копейки лидера Лейпцига, ничем не рискуя. Не пошло у лидера Лейпцига в Баварии - отдали в МЮ, сейчас сольют и скорее всего даже в плюс выйдут. На замену ему возьмут нового лидера Лейпцига, тут вообще бесплатно, т.к. контракт истекает в июне 23-го. Классика, всем бы такую карманную лигу.
Longless
Longless
сегодня в 00:11
Дело в том, что я не играю в КП стабильно, как некоторые. Есть даже те, кто играет с 2015 года. без отдыха, их девиз - Каждый месяц! Можно даже предположить, что они фейки, об этом много раз писал. Но это трудно доказать. Я не верю, что есть на свете такой человек, который может 7 лет без отдыха комментировать ради очков, чтобы играть в конкурсе прогнозов. Ну не верю я.
Гость
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