Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

Полузащитник Марсель Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед».
На данный момент игрок выступает за «дьяволов» на правах аренды, права на него принадлежат «Баварии». Руководство английского клуба довольно уровнем игры футболиста.
«Бавария» готова расстаться с полузащитником, мюнхенцы планируют приобрести Конрада Лаймера из клуба «РБ Лейпциг».
А обиделся он из-за того что не мог переиграть оппонентов, тех кто пишет много и получает больше фишек. Обозлился и решил всех "проучить". Хотя сам пишет что ему КП не нужен и призы тоже - ему это все очень нужно.
Ну а на счет того что клоноводство это труд, я согласен с этим. Одно дело комментарии писать, статьи какие то, это же ведь нельзя назвать трудом в прямом понимание этого слова. Человеку это должно нравиться, он делиться своими мыслями с другими. Он должен получать от этого моральное удовольствие, через силу и даже за фишки этого делать не станешь. Трудом все-таки это не назовешь.
А вот клонов поддерживать, это труд тот еще. Ему даже самому это всё не нравится и точно надоело, но из-за обиды а теперь и вредности будет дальше продолжать трудиться)
А обиделся он из-за того что не мог переиграть оппонентов, тех кто пишет много и получает больше фишек. Обозлился и решил всех "проучить". Хотя сам пишет что ему КП не нужен и призы тоже - ему это все очень нужно.
Ну а на счет того что клоноводство это труд, я согласен с этим. Одно дело комментарии писать, статьи какие то, это же ведь нельзя назвать трудом в прямом понимание этого слова. Человеку это должно нравиться, он делиться своими мыслями с другими. Он должен получать от этого моральное удовольствие, через силу и даже за фишки этого делать не станешь. Трудом все-таки это не назовешь.
А вот клонов поддерживать, это труд тот еще. Ему даже самому это всё не нравится и точно надоело, но из-за обиды а теперь и вредности будет дальше продолжать трудиться)
Приведите мне факт без конспирологии, где я заявил , что Jessssy - моя супруга.
Приведите мне факт без конспирологии, где я заявил , что Jessssy - моя супруга.