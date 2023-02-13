Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

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вчера, 23:52

Полузащитник может перейти в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент игрок выступает за «дьяволов» на правах аренды, права на него принадлежат «Баварии». Руководство английского клуба довольно уровнем игры футболиста.

«Бавария» готова расстаться с полузащитником, мюнхенцы планируют приобрести Конрада Лаймера из клуба «РБ Лейпциг».