«Милан» впервые за 10 лет победил в плей-офф ЛЧ. В 2013-м обыграли «Барсу»

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вчера, 08:58

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Для итальянского клуба эта победа стала первой в плей-офф турнира за 10 лет.

До этого в последний раз «россонери» выигрывали у «Барселоны» 20 февраля 2013 года (2:0).