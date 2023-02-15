«Милан» впервые за 10 лет победил в плей-офф ЛЧ. В 2013-м обыграли «Барсу»

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Для итальянского клуба эта победа стала первой в плей-офф турнира за 10 лет.
До этого в последний раз «россонери» выигрывали у «Барселоны» 20 февраля 2013 года (2:0).
«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Для итальянского клуба эта победа стала первой в плей-офф турнира за 10 лет.
До этого в последний раз «россонери» выигрывали у «Барселоны» 20 февраля 2013 года (2:0).
Рад, что Габбиа на банке, а Тшау в основе. Отличный защитник, видно сразу.
Ну и поддержу Татарушану. Многие называют его плохим кипером. Для меня он хороший второй вратарь для команды. На то он и второй, что полгода не должен был играть.
Играй он стабильно хорошо полгода, то и первый не нужен в таком случае. Свою роль неплохо исполняет
Рад, что Габбиа на банке, а Тшау в основе. Отличный защитник, видно сразу.
Ну и поддержу Татарушану. Многие называют его плохим кипером. Для меня он хороший второй вратарь для команды. На то он и второй, что полгода не должен был играть.
Играй он стабильно хорошо полгода, то и первый не нужен в таком случае. Свою роль неплохо исполняет