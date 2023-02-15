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«Милан» впервые за 10 лет победил в плей-офф ЛЧ. В 2013-м обыграли «Барсу»

вчера, 08:58
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Для итальянского клуба эта победа стала первой в плей-офф турнира за 10 лет.

До этого в последний раз «россонери» выигрывали у «Барселоны» 20 февраля 2013 года (2:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:19
не удержать им микро - перевес
galem72
galem72
вчера в 12:01
Неубедительная, но всё же победа. Удачи Милану!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
Подзатянулась у них серия неудач...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:10
Ну это же хорошо,может и чемпионате Италии все наладится.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 10:26
Радует, что «Милан» отлично отыграл в обороне. Но проблемы с завершением моментов остаются. Раза три должны были забить как минимум. Надеюсь, в гостях так же захлопнут шпор.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:44
Если пройдут Тоттенхем, то это разбудит Милан и в чемпионате начнут набирать очки нормально. Но будет поздно))) Опять же...ЕСЛИ
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:34
Шпоры дома отыграются и будет ещё перерыв лет на пять
протон
протон
вчера в 09:31
Практически идеальная игра Милана сегодня. Не дали ничего создать. Настойчиво ждал второго гола, жаль не забили, можно было додавить.

Рад, что Габбиа на банке, а Тшау в основе. Отличный защитник, видно сразу.

Ну и поддержу Татарушану. Многие называют его плохим кипером. Для меня он хороший второй вратарь для команды. На то он и второй, что полгода не должен был играть.
Играй он стабильно хорошо полгода, то и первый не нужен в таком случае. Свою роль неплохо исполняет
t8235wxsjjra
t8235wxsjjra
вчера в 09:07
Желаю Милану не ждать ещё десяточку до следующей победы
ОПС
ОПС
вчера в 09:01
Ну, это дело надо отметить. Поздравляем!. Посмотрим, что будет дальше.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
khingan больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
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