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«Ювентус» упустил победу над «Нантом» в Лиге Европы

сегодня, 01:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. На 60-й минуте полузащитник «Нанта» Людовик Блас сравнял счёт.

Ответный матч между командами состоится 23 февраля.

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:08
Юве сыграл средне, но пенальти в конце должен был ставить судья.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:09
Вот теперь придется попотеть в ответной игре,чтобы не вылететь.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:47
Думается в ответной игре на выезде Ювентус всё же возьмет своё.
urmnu2pp7cxp
urmnu2pp7cxp
сегодня в 06:23
В ответке синьора всё решит
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Дома должны были Нант обыгрывать. Теперь старая сеньора в непростом положении
112910415
112910415
сегодня в 05:04
вот и Нанта не победили ...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:48
Нант прыгнул выше головы...
Дома нужно разорвать старуху.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 02:56
Да,с ЛЧ,в этом году Ювентусу наверное придется обождать!!!
протон
протон
сегодня в 01:32
когда уволят Алегри, смотреть на Ювентус просто больно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:28
Хорошо что хоть ничью зацепили!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
«Ювентус» упустил победу над «Нантом» в Лиге Европы .
Ну и как можно упустить победу , если ты на неё не играешь ?!! Забить один мяч отстойному середняку Лиги 1 и бросить добиваться комфортного преимущества , это в стиле гениального стратега и супер тактика Аллегри . Как же тяжело смотреть на это мучение команды когда ей приходится добывать победу . Вроде бы и моменты были, а в итоге ничего хорошего из всех этих потуг создать так и не смогли . Команда в таких ситуациях теряет стройность как в защите, так и в атаке . И это всё видно глядя на статистику матча . У Нанта 45% владения мячом и всего один удар в створ ворот и тот оказался голевой . Ну как так играет Ювентус у себя в родных стенах при своих болельщиках. Ведь это единственный шанс попадание в еврокубки на следующий сезон , а это хорошие деньги 💰 💰 💰 для клуба и для решения проблем и для усиления состава. Ну неужели руководство клуба ещё и на следующий сезон оставит у руля команды этого гения футбольной мысли со старой потной методичкой за пазухой. Досадно, обидно, но ладно.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:20
И в Нанте не гаронтирован проход!
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:19
Считаю что Юве обделался, причём очень жидко!И судья тут не причём!Таким составом должны были выносить ещё в первом тайме!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:13
Считаю, что Юве упустил победу благодаря судье.
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