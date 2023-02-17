«Ювентус» упустил победу над «Нантом» в Лиге Европы .

«Ювентус» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. На 60-й минуте полузащитник «Нанта» Людовик Блас сравнял счёт.
Ответный матч между командами состоится 23 февраля.
Дома нужно разорвать старуху.
Дома нужно разорвать старуху.
Ну и как можно упустить победу , если ты на неё не играешь ?!! Забить один мяч отстойному середняку Лиги 1 и бросить добиваться комфортного преимущества , это в стиле гениального стратега и супер тактика Аллегри . Как же тяжело смотреть на это мучение команды когда ей приходится добывать победу . Вроде бы и моменты были, а в итоге ничего хорошего из всех этих потуг создать так и не смогли . Команда в таких ситуациях теряет стройность как в защите, так и в атаке . И это всё видно глядя на статистику матча . У Нанта 45% владения мячом и всего один удар в створ ворот и тот оказался голевой . Ну как так играет Ювентус у себя в родных стенах при своих болельщиках. Ведь это единственный шанс попадание в еврокубки на следующий сезон , а это хорошие деньги 💰 💰 💰 для клуба и для решения проблем и для усиления состава. Ну неужели руководство клуба ещё и на следующий сезон оставит у руля команды этого гения футбольной мысли со старой потной методичкой за пазухой. Досадно, обидно, но ладно.
Ну и как можно упустить победу , если ты на неё не играешь ?!! Забить один мяч отстойному середняку Лиги 1 и бросить добиваться комфортного преимущества , это в стиле гениального стратега и супер тактика Аллегри . Как же тяжело смотреть на это мучение команды когда ей приходится добывать победу . Вроде бы и моменты были, а в итоге ничего хорошего из всех этих потуг создать так и не смогли . Команда в таких ситуациях теряет стройность как в защите, так и в атаке . И это всё видно глядя на статистику матча . У Нанта 45% владения мячом и всего один удар в створ ворот и тот оказался голевой . Ну как так играет Ювентус у себя в родных стенах при своих болельщиках. Ведь это единственный шанс попадание в еврокубки на следующий сезон , а это хорошие деньги 💰 💰 💰 для клуба и для решения проблем и для усиления состава. Ну неужели руководство клуба ещё и на следующий сезон оставит у руля команды этого гения футбольной мысли со старой потной методичкой за пазухой. Досадно, обидно, но ладно.