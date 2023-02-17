Болельщик «Тоттенхэма» признал себя виновным в нападении на Рамсдейла

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сегодня, 16:24

Фанат «Тоттенхэма», который ударил голкипера «Арсенала» , признал себя виновным.

Джозеф Уоттс явился в магистратский суд Уксбриджа в пятницу, чтобы подтвердить свое имя, возраст и адрес, после чего признал себя виновным в нападении с нанесением побоев. Он также признал себя виновным в том, что вышел на территорию, прилегающую к игровому полю и бросил четыре монеты.

Уоттсу удалось скрыться с места происшествия, когда стюарды пытались его поймать, после чего он закрыл лицо и покинул стадион. Однако на кадрах было видно, что фанат снял куртку, пытаясь избежать обнаружения, он был арестован несколько дней спустя, 17 января.