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Болельщик «Тоттенхэма» признал себя виновным в нападении на Рамсдейла

сегодня, 16:24

Фанат «Тоттенхэма», который ударил голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла, признал себя виновным.

Джозеф Уоттс явился в магистратский суд Уксбриджа в пятницу, чтобы подтвердить свое имя, возраст и адрес, после чего признал себя виновным в нападении с нанесением побоев. Он также признал себя виновным в том, что вышел на территорию, прилегающую к игровому полю и бросил четыре монеты.

Уоттсу удалось скрыться с места происшествия, когда стюарды пытались его поймать, после чего он закрыл лицо и покинул стадион. Однако на кадрах было видно, что фанат снял куртку, пытаясь избежать обнаружения, он был арестован несколько дней спустя, 17 января.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:26
Еще бы он не признал свою вину....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:52
Неадекват. Поёдет под Королевский суд.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:45
Ну наказать надо , чтоб не повадно было другим
Гость
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