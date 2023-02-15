Игрок «Ювентуса» задержан полицией. Его подозревают в избиении девушки

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сегодня, 00:25

Полиция Амстердама задержала полузащитника «Ювентуса» .

Сообщается, что игрока подозревают в нападении на свою бывшую девушку Ясмин — известную личность в TikTok. В социальных сетях пара выкладывала фотографии, девушка показывала кольцо, которое было похоже на обручальное, но вскоре после этого молодые люди расстались.

В доме Ихаттарена в понедельник был произведен обыск. Футболиста допросили и на данный момент он находится под стражей.

В ноябре 2022 года полузащитника задержали за угрозы. Тот эпизод не связан с этим случаем.