В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали снятие обвинений с Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление касательно снятия обвинений в изнасиловании, нападении и угрозах убийством с нападающего Мэйсона Гринвуда.
«Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры о том, что все обвинения против Мэйсона Гринвуда сняты.
Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определить дальнейшие действия. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев до момента завершения процесса.
Но было бы ведь правильнее так:
Если я ставлю условную 1000 с условным кф 2,00, выигрываю и мне на счет падает 1000 которую я выиграл, 1000 которую я ставил остаетя так же для следующих ставок.
Если я поставил 1000 и проиграл, то эта 1000 соответственно минусуется, ее больше нет.
То есть чтобы в зачет очков выиграшла шла только та сумма которая была выигранна без ставки, т.е. чистая прибыль.
Так было бы интереснее и можно было бы реальную силу прогнозиста увидеть, но все заточено под набор очков и времяпровождения на сайте с писаниной, это можно понять. Поведенческий фактор для сайта важен, но все таки так же важен и контент и условия для пользователей.
Тем кому нужны дополнительные балы пусть так же зарабатывают на комментариях и остальном.
Просто получается что бы заработать очки люди начинают писать просто за очки а не что то интересное, отсюда много мусора. А деваться некуда нужны баллы.
Но было бы ведь правильнее так:
Если я ставлю условную 1000 с условным кф 2,00, выигрываю и мне на счет падает 1000 которую я выиграл, 1000 которую я ставил остаетя так же для следующих ставок.
Если я поставил 1000 и проиграл, то эта 1000 соответственно минусуется, ее больше нет.
То есть чтобы в зачет очков выиграшла шла только та сумма которая была выигранна без ставки, т.е. чистая прибыль.
Так было бы интереснее и можно было бы реальную силу прогнозиста увидеть, но все заточено под набор очков и времяпровождения на сайте с писаниной, это можно понять. Поведенческий фактор для сайта важен, но все таки так же важен и контент и условия для пользователей.
Тем кому нужны дополнительные балы пусть так же зарабатывают на комментариях и остальном.
Просто получается что бы заработать очки люди начинают писать просто за очки а не что то интересное, отсюда много мусора. А деваться некуда нужны баллы.
И если как ты говоришь что умеешь анализировать и прогнозировать, то на дистанции ты все равно должен доминировать как минимум над большинством. Ведь очки у всех равные. Ну да, кто то может строичит коменты зарабатывая этим, ты этого делать не хочешь. Но это же не дает гарантии что они свои очки обязательно выиграют. Твое умение в любом случае должно бить их на дистанции.
И если как ты говоришь что умеешь анализировать и прогнозировать, то на дистанции ты все равно должен доминировать как минимум над большинством. Ведь очки у всех равные. Ну да, кто то может строичит коменты зарабатывая этим, ты этого делать не хочешь. Но это же не дает гарантии что они свои очки обязательно выиграют. Твое умение в любом случае должно бить их на дистанции.