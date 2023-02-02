В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали снятие обвинений с Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление касательно снятия обвинений в изнасиловании, нападении и угрозах убийством с нападающего .

«Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры о том, что все обвинения против Мэйсона Гринвуда сняты.

Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определить дальнейшие действия. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев до момента завершения процесса.