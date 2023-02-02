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С Гринвуда сняты все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством

сегодня, 18:11

С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании девушки и угрозах убийством.

В январе 2022 года футболиста задержали после того, как бывшей девушкой игрока в соцсетях были опубликованы фото, а сама она заявила, что подверглась насилию. Гринвуда подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го он был выпущен под залог. В июне его освобождение под залог было продлено. В октябре 2022 года игрока арестовали за нарушение условий залога – он общался с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

В полиции Большого Манчестера сообщили:

Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 23:39
Обретёт ли форму, вот вопрос?
lobsterdam
lobsterdam ответ minai (раскрыть)
сегодня в 23:38
Вилли Токарев, прикольный был чувак. Как-то летел с ним одним рейсом, так он фотографировался со всеми желающими, никому не отказывл.
minai
minai
сегодня в 22:49
Но пригласил я пару видных адвокатов
За деньги чёрта даже могут оправдать
Я вышел чистый и не в чём не виноватый
Клянусь я в этом, век мне воли не видать.
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 21:42, ред.
Но ведь всё-таки он её бил, я так понял. Ну, видимо, по принципу бьёт, значит любит...🤔
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:24
Адвокаты просто сделали свою работу.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 19:28
Так может он по любви ?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:41, ред.
Если сняты все обвинения, пора заводить дело о клевете, и пускай та особа что парню поломала карьеру, из=а этого от него отказались спонсоры, и не мало денег потерял, пусть годика два посидит за решеткой в темнице сырой, а то развелось этих Шурыгиных, парней сажают а с них взятки гладки
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:39
Оболгали не за что парня,как ему теперь с этим жить
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:38
Обычный женский трюк на бабки...
drug01
drug01
сегодня в 18:37
Это очень приятное сообщение, он всё это запомнит надолго
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:36
Ну и слава богу, что всё благополучно.
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