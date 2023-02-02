С Гринвуда сняты все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством

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сегодня, 18:11

С нападающего «Манчестер Юнайтед» сняли все обвинения по делу об изнасиловании девушки и угрозах убийством.

В январе 2022 года футболиста задержали после того, как бывшей девушкой игрока в соцсетях были опубликованы фото, а сама она заявила, что подверглась насилию. Гринвуда подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го он был выпущен под залог. В июне его освобождение под залог было продлено. В октябре 2022 года игрока арестовали за нарушение условий залога – он общался с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

В полиции Большого Манчестера сообщили: