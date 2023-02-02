С Гринвуда сняты все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством

С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании девушки и угрозах убийством.
В январе 2022 года футболиста задержали после того, как бывшей девушкой игрока в соцсетях были опубликованы фото, а сама она заявила, что подверглась насилию. Гринвуда подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го он был выпущен под залог. В июне его освобождение под залог было продлено. В октябре 2022 года игрока арестовали за нарушение условий залога – он общался с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.
В полиции Большого Манчестера сообщили:
Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию.
За деньги чёрта даже могут оправдать
Я вышел чистый и не в чём не виноватый
Клянусь я в этом, век мне воли не видать.
За деньги чёрта даже могут оправдать
Я вышел чистый и не в чём не виноватый
Клянусь я в этом, век мне воли не видать.