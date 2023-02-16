У «Барселоны» лучший показатель по пенальти и титулам с 2003 по 2018 год

Статистические исследования показывают, что у «Барселоны» наиболее благоприятный период относительно количества красных карточек, пенальти и титулов пришелся на 2003-2018 год. Именно это время относится к «делу Негрейры».
За эти пятнадцать сезонов «Барселона» показала самый благоприятный баланс по пенальти — 68 (125 в свою пользу, против 57), и по красным карточкам — 43 (61 полученная, против 104 показанных соперникам). По последнему показателю они почти в два раза превосходят своих ближайших соперников — «Севилью».
За эти сезоны каталонцы завоевали девять титулов Ла Лиги, шесть национальных Кубков и восемь Суперкубков Испании.
Естественно, что, чтобы остановить такую машину, соперникам приходилось много фолить, отсюда карточки и пенальти.
Почему статистическим изданиям не показать аналогичную статистику других команд за этот период. К примеру, Реала. Потом можно будет сравнить и сделать выводы.
Естественно, что, чтобы остановить такую машину, соперникам приходилось много фолить, отсюда карточки и пенальти.
Почему статистическим изданиям не показать аналогичную статистику других команд за этот период. К примеру, Реала. Потом можно будет сравнить и сделать выводы.
Бред несут
Бред несут
На самом деле в большую часть указанного периода Барса была сильнейшим клубом планеты и очевидно, что соперникам приходилось много фолить, чтобы хоть как-то остановить каталонцев. В свою очередь Барса играла чисто, необходимости в фолах не было, так как они всегда держали мяч у себя, а игра была доведена до автоматизма.
Отсюда низкий показатель фолов и пенальти в их ворота.
На самом деле в большую часть указанного периода Барса была сильнейшим клубом планеты и очевидно, что соперникам приходилось много фолить, чтобы хоть как-то остановить каталонцев. В свою очередь Барса играла чисто, необходимости в фолах не было, так как они всегда держали мяч у себя, а игра была доведена до автоматизма.
Отсюда низкий показатель фолов и пенальти в их ворота.