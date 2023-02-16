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У «Барселоны» лучший показатель по пенальти и титулам с 2003 по 2018 год

вчера, 10:41

Статистические исследования показывают, что у «Барселоны» наиболее благоприятный период относительно количества красных карточек, пенальти и титулов пришелся на 2003-2018 год. Именно это время относится к «делу Негрейры».

За эти пятнадцать сезонов «Барселона» показала самый благоприятный баланс по пенальти — 68 (125 в свою пользу, против 57), и по красным карточкам — 43 (61 полученная, против 104 показанных соперникам). По последнему показателю они почти в два раза превосходят своих ближайших соперников — «Севилью».

За эти сезоны каталонцы завоевали девять титулов Ла Лиги, шесть национальных Кубков и восемь Суперкубков Испании.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:18
Так а почему не Сити дали больше пенадьти? Ведь вы лучше играете? Больше владеете мячем, но пенальти больше не бьете, и против ваших соперников красные не дают? Твой Сити и есть опровержение твоих же слов про Барсу. Ты скорее всего ранее топил за Барсу, когда там был Мессии, с узодом переметеулся, но какая то симпатия осиплось, от этого и идут глупые отмазки в сторону барсы
амурец
амурец
вчера в 15:24
Ну теперь все обьясняет и титулы Барселоны и ЗМ Месси
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 15:04
Ты видел какой пенальти поставили Сити? Сити никто не помогает. Но Ливерпулю дали больше пенальти, чем МЮ. Особенно в 2020
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:43
Так там де написано, ближайший преследоваиеоь это севилья, которыя в два раза уступает. Почему условно говоря Сити не был лидером по пенальтям в оучше свои годы? Сити также хорошо играет но не имеет примущество. Преимущество как раз у мю, который плохо играет
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:26
Ну молодцы, начали раскручивать маховик и подгонять левые факты под «нужное» дело.
На самом деле в большую часть указанного периода Барса была сильнейшим клубом планеты и очевидно, что соперникам приходилось много фолить, чтобы хоть как-то остановить каталонцев. В свою очередь Барса играла чисто, необходимости в фолах не было, так как они всегда держали мяч у себя, а игра была доведена до автоматизма.
Отсюда низкий показатель фолов и пенальти в их ворота.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 12:18
Это проделки Переса... В этом году им грозит ноль трофеев..
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 12:06
Да нет, просто в тот период Барса играла сверхмощно, кто смотрел, тот помнит. Все эти пенальти, удаления - следствия сильной игры и постоянного давления. Барса в те годы чуть ли не через матч выигрывала по 5:0, 6:0
Бред несут
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:01
А то, что Барса по игре выносила всех вперед ногами - конечно же не считается.
Elliada
Elliada
вчера в 11:16
Начинают подгонять "факты". Объяснить, почему в этот период Барселона завоевала множество трофеев, просто. В этот период в Барселоне играли лучшие игроки планеты: Роналдиньо, Иньеста, Хави, Месси, Неймар, Суарес и многие другие. Барселона была на голову сильнее всех, что доказывали это, выигрывая ЛЧ, а сборная Испании, имеющая основу Барселоны, выиграла 2 Евро и ЧМ.

Естественно, что, чтобы остановить такую машину, соперникам приходилось много фолить, отсюда карточки и пенальти.

Почему статистическим изданиям не показать аналогичную статистику других команд за этот период. К примеру, Реала. Потом можно будет сравнить и сделать выводы.
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:12
Где бы Меська не играл -везде подкупы!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 10:59
Когда годами обвиняли Реал в подкупах, а вон оно как все вышло
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