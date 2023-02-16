У «Барселоны» лучший показатель по пенальти и титулам с 2003 по 2018 год

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вчера, 10:41

Статистические исследования показывают, что у «Барселоны» наиболее благоприятный период относительно количества красных карточек, пенальти и титулов пришелся на 2003-2018 год. Именно это время относится к «делу Негрейры».

За эти пятнадцать сезонов «Барселона» показала самый благоприятный баланс по пенальти — 68 (125 в свою пользу, против 57), и по красным карточкам — 43 (61 полученная, против 104 показанных соперникам). По последнему показателю они почти в два раза превосходят своих ближайших соперников — «Севилью».

За эти сезоны каталонцы завоевали девять титулов Ла Лиги, шесть национальных Кубков и восемь Суперкубков Испании.