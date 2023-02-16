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Холанд за 22 матча повторил рекорд Агуэро по голам в Премьер-Лиге за сезон

вчера, 09:29

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд экс-игрока «горожан» Серхио Агуэро по голам в АПЛ за сезон.

В поединке против «Арсенала» норвежский футболист забил свой 26-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата, ему потребовалось на это 22 матча. Ранее этот рекорд установил аргентинец в сезоне 2014/15.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:33
У Холонда будет много рекордов,если не зазвездится.
112910415
112910415
вчера в 11:58
прямо научная фантастика !
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:36
Что бы он творил в Испании за Реал...

Узнаем после этого сезона, когда сити опустят в 5 дивизион и все сбегут во главе с Пепом)
Хочется, чтобы чемпионство взял Арсенал. Ибо у сити его тоже отнимут.
Вперед Канониры!!
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:36, ред.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:14
    Забьет примерно 35 голов в АПЛ. ЗБ выиграет
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 09:58
    Недолго уже горожанам радоваться !
    протон
    протон
    вчера в 09:52
    Человек забивает больше чем весь Челси вместе взятый, пусть даст несколько уроков игрокам Челси как нужно завершать моменты.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 09:49
    Рекорд похоже будет намного больше
    Гость
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