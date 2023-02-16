Холанд за 22 матча повторил рекорд Агуэро по голам в Премьер-Лиге за сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд экс-игрока «горожан» Серхио Агуэро по голам в АПЛ за сезон.
В поединке против «Арсенала» норвежский футболист забил свой 26-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата, ему потребовалось на это 22 матча. Ранее этот рекорд установил аргентинец в сезоне 2014/15.
Узнаем после этого сезона, когда сити опустят в 5 дивизион и все сбегут во главе с Пепом)
Хочется, чтобы чемпионство взял Арсенал. Ибо у сити его тоже отнимут.
Вперед Канониры!!
Узнаем после этого сезона, когда сити опустят в 5 дивизион и все сбегут во главе с Пепом)
Хочется, чтобы чемпионство взял Арсенал. Ибо у сити его тоже отнимут.
Вперед Канониры!!