Холанд за 22 матча повторил рекорд Агуэро по голам в Премьер-Лиге за сезон

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вчера, 09:29

Нападающий «Манчестер Сити» повторил рекорд экс-игрока «горожан» по голам в АПЛ за сезон.

В поединке против «Арсенала» норвежский футболист забил свой 26-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата, ему потребовалось на это 22 матча. Ранее этот рекорд установил аргентинец в сезоне 2014/15.